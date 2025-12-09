Враг хочет окружить Гуляйполе, продолжаются ожесточенные бои, - Волошин
На участках фронта вблизи Гуляйполя продолжаются ожесточенные бои. Войска РФ пытаются перерезать логистические маршруты и создать угрозу окружения города.
Об этом в телеэфире заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Обстановка возле Гуляйполя
"Гуляйпольский, Ореховский и Александровский - это три южных направления, на двух из которых (Александровском и Гуляйпольском - Ред.) сейчас продолжаются активные боевые действия. Противник пытается в первую очередь отрезать от логистических путей и охватить с востока и северо-востока Гуляйполе, войти в этот населенный пункт", - отметил он.
По словам Волошина, российские оккупанты также активно применяют авиацию, ежедневно нанося удары корректируемыми авиационными бомбами, выпуская по несколько десятков таких бомб по Гуляйполю. В то же время ситуация на Александровском направлении наиболее напряженная.
Бои на Александровском направлении
"Что касается Александровского направления, то оно все довольно активное. На нем мы фиксируем всегда наибольшее количество у нас на юге боевых столкновений, и они фактически на всем участке фронта, который проходит через это направление", - подчеркнул спикер.
Обстановка на Ореховском направлении
В то же время он добавил, что на Ореховском направлении россияне также проявляют активность, пытаясь приблизиться к населенным пунктам Приморское и Плавни, а также подходят к Степногорску.
Враг пытается продвигаться по берегу бывшего Каховского водохранилища и уже подошел к Плавням, одновременно осуществляя инфильтрацию в сторону Малокатериновки. Применяются малые пехотные группы для обходных маневров", - сообщил Волошин.
Спикер отметил, что несмотря на снижение интенсивности штурмов за последние два дня, огневая активность не прекращается.
"Противник постоянно использует дроны-камикадзе, артиллерию и другие средства для обстрелов наших позиций и населенных пунктов", - подытожил Волошин.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя.
- Также Волошин отмечал, что Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль