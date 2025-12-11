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Новини Бойові дії на Лиманському напрямку Бої на Гуляйпільському напрямку Бої на Південно-Слобожанському напрямку
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Ворог посилив тиск на Південно-Слобожанському, Лиманському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 234 бойових зіткнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Обстріли України

Вчора противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 94 керованих авіабомби. Крім цього, здійснив 3607 обстрілів, зокрема 130 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3622 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів:

  • Злагода Дніпропетровської області;
  • Нове Поле, Солодке, Зелене, Гуляйполе Запорізької області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили вісім атак росіян. Противник здійснив 98 обстрілів, зокрема три – із реактивної системи залпового вогню.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Синельникового, Обухівки, Кутьківки.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

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На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки та Курилівки.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Новоселівка, Зарічне, Торське та у бік населених пунктів Чернещина, Олександрівка, Дробишеве, Ставки, Лиман.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

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На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника у районі Ямполя та у бік Свято-Покровського.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення, в напрямку Міньківки.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 23 атаки поблизу Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки та в бік Костянтинівки, Іллінівки, Софіївки.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 49 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Разіне, Новоекономічне, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік Софіївки, Кучерового Яру, Нового Шахового, Нового Донбасу, Іванівки, Родинського, Сухецького, Червоного Лиману, Мирнограда, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки, Філії.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 22 атаки в районах населених пунктів Вороне, Степове, Успенівка та у бік Іванівки, Новоселівки, Соснівки, Зеленого Гаю, Вербового, Вишневого, Єгорівки, Красногірського та Рибного.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 22 атаки росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Зеленого і Гуляйполя.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

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На Оріхівському напрямку ворог дев’ять разів марно намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки, Степногірська та Приморського.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно проводив наступальні дії в районі Антонівського мосту.

ЗСУ відбили десятки атак РФ по всіх напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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Генштаб ЗС (8541) бойові дії (6010) війна в Україні (8583)
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