334 1

Враг усилил давление на Южно-Слобожанском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 94 управляемые авиабомбы. Кроме этого, осуществил 3607 обстрелов, в том числе 130 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3622 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Слаго Днепропетровской области;
  • Новое Поле, Сладкое, Зеленое, Гуляйполе Запорожской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отразили восемь атак россиян. Противник осуществил 98 обстрелов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.

ВСУ отразили десятки атак РФ по всем направлениям фронта.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Двуречанское и в сторону Синельниково, Обуховки, Кутьковки.

На Купянском направлении вчера произошло девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Новоселовка, Заречное, Торское и в сторону населенных пунктов Чернещина, Александровка, Дробышево, Ставки, Лиман.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 13 атак противника в районе Ямполя и в сторону Свято-Покровского.

На Краматорском направлении произошло два боестолкновения, в направлении Миньковки.

На Константиновском направлении враг осуществил 23 атаки вблизи Александро-Шультиного, Плещиевки, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Константиновки, Ильиновки, Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 49 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Никаноровка, Разино, Новоэкономическое, Зверово, Котлыно, Удачное, Новониколаевка и в сторону Софиевки, Кучерова Яра, Нового Шахово, Нового Донбасса, Ивановки, Родинского, Сухецкого, Червоного Лимана, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки, Филии.

На Александровском направлении противник вчера осуществил 22 атаки в районах населенных пунктов Вороне, Степовое, Успеновка и в сторону Ивановки, Новоселовки, Сосновки, Зеленого Гая, Вербового, Вишневого, Егоровки, Красногорского и Рыбного.

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 22 атаки россиян в районе населенного пункта Сладкое и в сторону Зеленого и Гуляйполя.

На Ореховском направлении враг девять раз тщетно пытался прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Щербаки, Степное и в направлениях Малой Токмачки, Новоандреевки, Степногорска и Приморского.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно проводил наступательные действия в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Автор: 

"ЗСУ відбили атаки противника на стику Донецької та Дніпропетровської областей.
Російські війська роблять спроби змістити удар з флангу Покровського напрямку від Молодецького на Новопідгороднє, створивши Межівський напрямок для розтягування таким чином сил та засобів ЗСУ."
11.12.2025 08:56 Ответить
 
 