РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7979 посетителей онлайн
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Боевые действия на Лиманском направлении
5 480 4

Пилоты Третьего армейского корпуса одним попаданием дрона уничтожили автомобиль с российской пехотой. ВИДЕО

Операторы дронов Третьего армейского корпуса подразделения "FATUM" 60-й отдельной механизированной бригады поразили вражеский автомобиль во время движения, внутри которого находилась российская пехота.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские FPV-дроны нанесли удары по технике и укрытиям оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В частности, уничтожено:

  • орудие Д-30;
  • миномет;
  • мотоцикл;
  • антенну;
  • РСЗО Type‑30.

Также на кадрах зафиксировано поражение 6 оккупантов и двух вражеских укрытий с российскими штурмовиками.

Смотрите также: Дроны 63-й бригады разбили в щепки северокорейскую РСЗО оккупантов. ВИДЕО

Ранее сообщалось, что дрон 60-й ОМБр поразил оккупантов прямо на входе в их укрытие.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дронари SIGNUM ударными дронами ликвидировали рашиста и разорвали его амуницию на клочья. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23105) уничтожение (10067) Донецкая область (12479) РСЗО (292) дроны (7413) Краматорский район (1270) Лиман (247) 60 ОМБр (90) Третий армейский корпус (146)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 