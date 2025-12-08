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Пилоты Третьего армейского корпуса одним попаданием дрона уничтожили автомобиль с российской пехотой. ВИДЕО
Операторы дронов Третьего армейского корпуса подразделения "FATUM" 60-й отдельной механизированной бригады поразили вражеский автомобиль во время движения, внутри которого находилась российская пехота.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские FPV-дроны нанесли удары по технике и укрытиям оккупантов на Лиманском направлении Донецкой области.
В частности, уничтожено:
- орудие Д-30;
- миномет;
- мотоцикл;
- антенну;
- РСЗО Type‑30.
Также на кадрах зафиксировано поражение 6 оккупантов и двух вражеских укрытий с российскими штурмовиками.
Ранее сообщалось, что дрон 60-й ОМБр поразил оккупантов прямо на входе в их укрытие.
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