Пілоти Третього армійського корпусу одним влучанням дрона знищили автівку з російською піхотою. ВIДЕО
Оператори дронів Третього армійського корпусу підрозділу "FATUM" 60‑ї окремої механізованої бригади влучили у ворожу автівку під час руху, всередині якої перебувала російська піхота.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські FPV‑дрони завдали ударів по техніці та укриттях окупантів на Лиманському напрямку Донецької області.
Зокрема знищено:
- гармату Д‑30;
- міномет;
- мотоцикл;
- антену;
- РСЗВ Type‑30.
Також на кадрах зафіксовано ураження 6 окупантів та двох ворожих укриттів із російськими штурмовиками.
Раніше повідомлялося, що дрон 60-ї ОМБр уразив окупантів прямо на вході до їхнього укриття.
Спочатку сміття залітає в норку, потім БАХ
пригожин це любить