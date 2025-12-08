УКР
5 016 4

Пілоти Третього армійського корпусу одним влучанням дрона знищили автівку з російською піхотою. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу підрозділу "FATUM" 60‑ї окремої механізованої бригади влучили у ворожу автівку під час руху, всередині якої перебувала російська піхота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські FPV‑дрони завдали ударів по техніці та укриттях окупантів на Лиманському напрямку Донецької області.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зокрема знищено:

  • гармату Д‑30;
  • міномет;
  • мотоцикл;
  • антену;
  • РСЗВ Type‑30.

Також на кадрах зафіксовано ураження 6 окупантів та двох ворожих укриттів із російськими штурмовиками.

Дивіться також: Дрони 63‑ї бригади розбили на друзки північнокорейську РСЗВ окупантів. ВIДЕО

Раніше повідомлялося, що дрон 60-ї ОМБр уразив окупантів прямо на вході до їхнього укриття.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дронарі SIGNUM ударними дронами ліквідували рашиста та розірвали його амуніцію на дрантя. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (19747) знищення (8973) Донецька область (10409) РСЗВ (246) дрони (6695) Краматорський район (923) Лиман (157) 60 ОМБр (77) Третій армійський корпус (59)
Коментувати
Сортувати:
На 0:54 дивно, може це ефект термобар? Чи вітер від лопастей??
Спочатку сміття залітає в норку, потім БАХ
показати весь коментар
08.12.2025 17:47 Відповісти
Божествено 👍
показати весь коментар
08.12.2025 17:54 Відповісти
З окупантам тільки так!👍
показати весь коментар
08.12.2025 18:03 Відповісти
Сруськай фарш від ******!!
пригожин це любить
показати весь коментар
09.12.2025 00:49 Відповісти
 
 