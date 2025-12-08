Пілоти Третього армійського корпусу одним влучанням дрона знищили автівку з російською піхотою. ВIДЕО

Оператори дронів Третього армійського корпусу підрозділу "FATUM" 60‑ї окремої механізованої бригади влучили у ворожу автівку під час руху, всередині якої перебувала російська піхота.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські FPV‑дрони завдали ударів по техніці та укриттях окупантів на Лиманському напрямку Донецької області.

Зокрема знищено:

гармату Д‑30;

міномет;

мотоцикл;

антену;

РСЗВ Type‑30.

Також на кадрах зафіксовано ураження 6 окупантів та двох ворожих укриттів із російськими штурмовиками.

