Дрони 63‑ї бригади розбили на друзки північнокорейську РСЗВ окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів Третього армійського корпусу 63‑ї окремої механізованої бригади ЗСУ під час одного зі знищень ворожої техніки також уразили РСЗВ окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, рашисти встановили на автомобіль буксировану північнокорейську РСЗВ Type 75 для більшої мобільності.
В результаті бойової роботи установку та авто розбито на друзки.
Також повідомлялося, що один окупант вистрілив собі в голову, інший підірвав на собі гранату: бойова робота бійців 63-ї ОМБр.
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