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Новини Відео Знищення російської техніки Бої на Харківському напрямку
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Пілоти 58-ї ОМПБр знищили ворожий екскаватор для риття окопів. ВIДЕО

Екскаватор російських окупантів для риття окопів знищили пілоти FPV-дронів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр на півночі Харківщини.

Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

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Аеророзвідка зафіксувала доставку техніки, яку ворог планував застосувати для облаштування укріплень. Екскаватор накрили маскувальною сіткою і гілками, та це не допомогло. Пілоти FPV-дронів влучними ударами ущент спалили агрегат.

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58 окрема мотопіхотна бригада (155) дрони (8469) Харківська область (2856)
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оце забезпечення !

маленький малопомітний екскаватор для риття окопів, а наші Воїни по інтернетах як старці під церквою випрошують копійчину на якийсь транспорт для логістики

.
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05.12.2025 20:01 Відповісти
вкрали отобрали у селян на півночі Харківщини ось вам і оце забезпечення !
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05.12.2025 21:01 Відповісти
 
 