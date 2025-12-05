Пілоти 58-ї ОМПБр знищили ворожий екскаватор для риття окопів. ВIДЕО
Екскаватор російських окупантів для риття окопів знищили пілоти FPV-дронів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї ОМПБр на півночі Харківщини.
Відповідне відео опубліковано на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Аеророзвідка зафіксувала доставку техніки, яку ворог планував застосувати для облаштування укріплень. Екскаватор накрили маскувальною сіткою і гілками, та це не допомогло. Пілоти FPV-дронів влучними ударами ущент спалили агрегат.
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маленький малопомітний екскаватор для риття окопів, а наші Воїни по інтернетах як старці під церквою випрошують копійчину на якийсь транспорт для логістики
.