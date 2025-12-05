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Новости Видео Уничтожение российской техники Бои на Харьковском направлении
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Пилоты 58-й ОМПБр уничтожили вражеский экскаватор для рытья окопов. ВИДЕО

Экскаватор российских оккупантов для рытья окопов уничтожили пилоты FPV-дронов 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр на севере Харьковщины.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

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Аэроразведка зафиксировала доставку техники, которую враг планировал использовать для обустройства укреплений. Экскаватор накрыли маскировочной сеткой и ветками, но это не помогло. Пилоты FPV-дронов точными ударами полностью сожгли агрегат.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты 58-й ОМПБр уничтожили центр управления и мастерскую вражеских БПЛА на севере Харьковщины. ВИДЕО

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58 отдельная мотопехотная бригада (157) дроны (7395) Харьковская область (2802)
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оце забезпечення !

маленький малопомітний екскаватор для риття окопів, а наші Воїни по інтернетах як старці під церквою випрошують копійчину на якийсь транспорт для логістики

.
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05.12.2025 20:01 Ответить
вкрали отобрали у селян на півночі Харківщини ось вам і оце забезпечення !
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05.12.2025 21:01 Ответить
 
 