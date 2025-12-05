Пилоты 58-й ОМПБр уничтожили вражеский экскаватор для рытья окопов. ВИДЕО
Экскаватор российских оккупантов для рытья окопов уничтожили пилоты FPV-дронов 3-го мотопехотного батальона 58-й ОМПБр на севере Харьковщины.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Аэроразведка зафиксировала доставку техники, которую враг планировал использовать для обустройства укреплений. Экскаватор накрыли маскировочной сеткой и ветками, но это не помогло. Пилоты FPV-дронов точными ударами полностью сожгли агрегат.
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маленький малопомітний екскаватор для риття окопів, а наші Воїни по інтернетах як старці під церквою випрошують копійчину на якийсь транспорт для логістики
.