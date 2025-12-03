Пилоты 58-й ОМПБр уничтожили центр управления и мастерскую вражеских БПЛА на севере Харьковщины. ВИДЕО

Пилоты FPV-дронов 3-го мотопехотного батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады нанесли точечный удар по центру управления российскими беспилотниками на севере Харьковщины. Именно из этой точки оккупанты направляли дроны со сбросами на украинские позиции.

Удар волной из пяти FPV-дронов

Как сообщает Цензор.НЕТ, ранее бригада демонстрировала работу FPV-пилотов в паре - когда один дрон пробивает защиту, а следующий поражает цель. На этот раз обнародованы уникальные кадры полноценной волны ударных дронов - сразу пять FPV провели скоординированную атаку по вражескому узлу.

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Ликвидирована мастерская по оснащению БПЛА

Шестой дрон FPV отдельно нанес удар по мастерской, где российские военные ремонтировали, обслуживали и снаряжали свои беспилотники. В помещении также хранили боекомплект - об этом свидетельствует мощный взрыв после поражения.

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Результат операции

Скоординированная работа украинских операторов FPV серьезно снизила возможности противника применять дроны на этом направлении, лишив его важных технических средств и инфраструктуры.

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