Пілоти 58-ї ОМПБр знищили центр керування та майстерню ворожих БПЛА на півночі Харківщини. ВIДЕО
Пілоти FPV-дронів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади здійснили точковий удар по центру керування російськими безпілотниками на півночі Харківщини. Саме з цієї точки окупанти спрямовували дрони зі скидами на українські позиції.
Удар хвилею з п’яти FPV-дронів
Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше бригада демонструвала роботу FPV-пілотів у парі - коли один дрон пробиває захист, а наступний уражає ціль. Цього разу оприлюднено унікальні кадри повноцінної хвилі ударних дронів - одразу п’ять FPV провели скоординовану атаку по ворожому вузлу.
Ліквідована майстерня зі спорядження БПЛА
Шостий дрон FPV окремо завдав удару по майстерні, де російські військові ремонтували, обслуговували та споряджали свої безпілотники. У приміщенні також зберігали боєкомплект - про це свідчить потужний вибух після ураження.
Результат операції
Скоординована робота українських операторів FPV серйозно знизила можливості противника застосовувати дрони на цьому напрямку, позбавивши його важливих технічних засобів та інфраструктури.
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