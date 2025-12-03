Пілоти 58-ї ОМПБр знищили центр керування та майстерню ворожих БПЛА на півночі Харківщини. ВIДЕО

Пілоти FPV-дронів 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї окремої мотопіхотної бригади здійснили точковий удар по центру керування російськими безпілотниками на півночі Харківщини. Саме з цієї точки окупанти спрямовували дрони зі скидами на українські позиції.

Удар хвилею з п’яти FPV-дронів

Як повідомляє Цензор.НЕТ, раніше бригада демонструвала роботу FPV-пілотів у парі - коли один дрон пробиває захист, а наступний уражає ціль. Цього разу оприлюднено унікальні кадри повноцінної хвилі ударних дронів - одразу п’ять FPV провели скоординовану атаку по ворожому вузлу.

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Ліквідована майстерня зі спорядження БПЛА

Шостий дрон FPV окремо завдав удару по майстерні, де російські військові ремонтували, обслуговували та споряджали свої безпілотники. У приміщенні також зберігали боєкомплект - про це свідчить потужний вибух після ураження.

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Результат операції

Скоординована робота українських операторів FPV серйозно знизила можливості противника застосовувати дрони на цьому напрямку, позбавивши його важливих технічних засобів та інфраструктури.

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