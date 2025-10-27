Пілот 3-го МПБ 58-ї бригади знищив дві ворожі супутникові антени "Старлінк" на позиціях противника. ВIДЕО

Пілот 3-го мотопіхотного батальйону 58-ї бригади імені гетьмана Івана Виговського виявив та влучними скидами знищив дві замасковані супутникові антени, які противник використовував для трансляції з розвідувальних дронів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами успішної бойової роботи українського воїна опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

"Ворог використовує "Старлінки", зокрема, для трансляції з розвідувальних дронів. Пілот 3 МПБ 58 бригади знайшов дві такі замасковані супутникові антени та знищив їх влучними скидами. Заміна кожної з них для ворога – дорога, складна і не швидка справа через міжнародні санкції. Це означає, що на деякий час комунікації русскіх будуть порушені, а їхній аеророзвідці працювати буде сильно важче", - йдеться у коментарі до відео.

Читайте: Росіяни атакували 38 населених пунктів Херсонщини, обстріляли 27 будинків, поранили людину