Новий голова "Роскосмосу" пообіцяв за два роки запустити власний аналог Starlink

Глава російської державної корпорації "Роскосмос" Дмітрій Баканов заявив, що Росія запустить власний аналог системи супутникового інтернету Starlink протягом найближчих двох років.

За словами Баканова, вже до кінця поточного року неназвана приватна компанія розгорне низькоорбітальне супутникове угруповання із трьох сотень апаратів для першої черги системи, пише The Moscow Times.

"У нас із грудня цього року вона розгортається у кількості 300 апаратів – це перший етап і 900 апаратів – другий етап. Тобто ми в цьому напрямку теж йдемо ударними темпами. Уже кілька супутників виведено на орбіту, вони пройшли інспекцію та доопрацювання. Серійні апарати запускатимуться по 16 одиниць на одній ракеті. Початок – грудень цього року, а протягом двох років угруповання буде повністю розгорнуте", – сказав Баканов.

Окрім того, за словами Бакнова, російський термінал буде щонайменше аналогічним американському оригіналу, оскільки зараз "ці послуги стандартизовані: це широкосмуговий доступ в інтернет у будь-якій географічній точці". При цьому "Роскосмос" за минулий рік спромігся здійснити лише 17 космічних пусків.

У липні повідомлялося, що російська корпорація "Роскосмос" заморозила проєкти супутникових угруповань широкосмугового доступу "Скіф" та інтернету речей "Марафон IoT" через брак коштів.

На почаку червня віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що Росія побудує та виведе на орбіту власну космічну станцію – Російську орбітальну станцію (РОС) – до 2030 року.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що російська держкорпорація "Роскосмос" втратила 180 млрд руб. після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Минулого року "Роскосмос" розпродувати активи, щоб наповнити свій бюджет.

Найамбітніші та найдорожчі проєкти "Роскосмосу" – надважка ракета, необхідна, зокрема, для далеких польотів у космос, та будівництво місячної бази фактично призупинені без чітких планів на реалізацію, а найбільший після початку повномасштабної війни проти України проєкт – перша за півстоліття місія на Місяць – закінчився фіаско.

У червні 2024 року стало відомо, що "Роскосмос" не може зробити чотири з шести геостаціонарних супутників, які забезпечують роботу каналів зв'язку між Росією та її "дружніми" країнами.

Минулий проєкт зі створення російського аналогу Starlink Кремль анонсував ще 2018 року, коли Владімір Путін розпочинав четвертий президентський термін. Проєкт отримав назву "Сфера" і передбачав створення угруповання з 600 супутників, яке забезпечувало б Росію інтернетом та телефонним зв'язком. Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну та антиросійські санкції унеможливили реалізацію проєкту.