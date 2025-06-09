Путіну пообіцяли за п’ять років створити власну космічну станцію. До того "Роскосмос" заявляв про відсутність грошей на супутники

Віцепрем'єр РФ Денис Мантуров заявив, що Росія побудує та виведе на орбіту власну космічну станцію – Російську орбітальну станцію (РОС) – до 2030 року.

Про це Мантуров сказав під час засідання Ради зі стратегічного розвитку та нацпроєктів РФ, на якому був присутній президент Росії Владімір Путін, передає The Moscow Times.

"Продовжуючи роботу на МКС, ми маємо до 2030 року, модуль за модулем, забезпечити плановий перехід до власної орбітальної станції. Вона стане першою у світі платформою-дроном, оснащеною роботами для свого обслуговування", – розповів Мантуров.

Він додав, що в рамках федеральних проєктів "Космічна наука" та "Космічний атом" Росія зможе досягти "технологічного лідерства" у вивченні космосу.

Зокрема, як стверджує віцепрем'єр РФ, російські фахівці зможуть "першими в світі розгорнути ядерну електростанцію на Місяці та вивчити атмосферу Венери".

Влітку 2024 року "Роскосмос" повідомляв, що Росія розпочне розгортання РОС у 2027 році. Об'єкт має стати аналогом Міжнародної космічної станції, російська участь у якій продовжена до 2028 року, і дозволить продовжити пілотовану програму після виходу РФ із проєкту МКС.

Почати розгортання РОС планувалося із запуску в 2027 році науково-енергетичного модуля, а до 2030 року передбачалося створити ядро ​​станції з чотирьох модулів, що виводяться на орбіту: науково-енергетичного, універсального вузлового, шлюзового та базового. На другому етапі – у період з 2031 по 2033 роки – до станції повинні пристикувати два цільові модулі.

"Роскосмос" оцінював необхідне реалізацію проєкту фінансування в 608,9 млрд руб.

Космічна галузь Росії

Раніше повідомлялося, що в Росії збираються створити аналог системи супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска. Розробку веде російська аерокосмічна компанія "Бюро 1440".

Втім, за підсумками 2024 року корпорація "Роскосмос" здійснила лише 17 космічних пусків – на 2 менше, ніж 2023 року, і на 4 менше від показника 2022 року. Таким чином від США, що запустили на орбіту 145 апаратів, Росія відстала більш ніж у 8 разів, а від Китаю (68 пусків) – у 4 рази.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що російська держкорпорація "Роскосмос" втратила 180 млрд руб. після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну. Минулого року "Роскосмос" розпродувати активи, щоб наповнити свій бюджет.

Найамбітніші та найдорожчі проєкти "Роскосмосу" – надважка ракета, необхідна, зокрема, для далеких польотів у космос, та будівництво місячної бази фактично призупинені без чітких планів на реалізацію, а найбільший після початку повномасштабної війни проти України проєкт – перша за півстоліття місія на Місяць – закінчився фіаско.

У червні 2024 року стало відомо, що "Роскосмос" не може зробити чотири з шести геостаціонарних супутників, які забезпечують роботу каналів зв'язку між Росією та її "дружніми" країнами.