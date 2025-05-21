У Росії збираються створити конкурента супутникам Starlink

У Росії збираються створити аналог системи супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска. Розробку веде російська аерокосмічна компанія "Бюро 1440".

Про це заявив голова російської держкорпорації "Роскосмос" Дмітрій Баканов, передає The Moscow Times.

"Ми дамо свою відповідь Starlink нашим проєктом "Рассвет" "Бюро 1440", у нас також з'явиться низькоорбітальний широкосмуговий зв'язок", – сказав Баканов.

Він додав, що завдяки проєкту точність системи ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система – російська радіонавігаційна супутникова система, – ред.) для керування безпілотниками підвищиться до 2,5 метра.

Напередодні відбулася стратегічна сесія з прем'єр-міністром Росії Міхаїлом Мішустіним, присвячена розвитку космічної галузі РФ. На ній було вирішено, що до нацпроєкту з космосу увійдуть проєкти з атомної енергетики та фундаментальних досліджень.

Наукова частина включає дослідження далекого космосу за допомогою астрофізичної обсерваторії "Спектр-УФ", яка змінить станцію "Спектр-РГ", що працює в космосі.

Мішустін зазначив, що на розвиток космічної галузі Росії протягом найближчих трьох років потрібно понад 1 трлн руб., а до 2036 року – близько 4,5 трлн руб. Також він заявив про важливість залучення до космічних проєктів приватних інвестицій.

Стан справ у "Роскосмосі"

Раніше стало відомо, що за підсумками 2024 року корпорація "Роскосмос" здійснила лише 17 космічних пусків – на 2 менше, ніж 2023 року, і на 4 менше від показника 2022 року. Таким чином від США, що запустили на орбіту 145 апаратів, Росія відстала більш ніж у 8 разів, а від Китаю (68 пусків) – у 4 рази.

Опинившись під санкціями через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, "Роскосмос" втратив майже всіх іноземних замовників, а масові розриви контрактів завдали йому втрат на 180 млрд руб. Накопиченим результатом за 2020-2023 роки "Роскосмос" отримав понад 100 млрд руб. чистого збитку, а минулого року почав розпродувати активи, щоб наповнити свій бюджет.

Найамбітніші та найдорожчі проєкти "Роскосмосу" – надважка ракета, необхідна, зокрема, для далеких польотів у космос, та будівництво місячної бази фактично призупинені без чітких планів на реалізацію, а найбільший після початку повномасштабної війни проти України проєкт – перша за півстоліття місія на Місяць – закінчився фіаско.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що російська держкорпорація "Роскосмос" втратила 180 млрд руб. після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

У червні минулого року стало відомо, що "Роскосмос" не може зробити чотири з шести геостаціонарних супутників, які забезпечують роботу каналів зв'язку між Росією та її "дружніми" країнами.