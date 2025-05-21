БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Росії збираються створити конкурента супутникам Starlink

У Росії збираються створити аналог системи супутникового інтернету Starlink від SpaceX Ілона Маска. Розробку веде російська аерокосмічна компанія "Бюро 1440".

Про це заявив голова російської держкорпорації "Роскосмос" Дмітрій Баканов, передає The Moscow Times. 

"Ми дамо свою відповідь Starlink нашим проєктом "Рассвет" "Бюро 1440", у нас також з'явиться низькоорбітальний широкосмуговий зв'язок", – сказав Баканов.

Він додав, що завдяки проєкту точність системи ГЛОНАСС (Глобальна Навігаційна Супутникова Система – російська радіонавігаційна супутникова система, – ред.) для керування безпілотниками підвищиться до 2,5 метра.

Напередодні відбулася стратегічна сесія з прем'єр-міністром Росії Міхаїлом Мішустіним, присвячена розвитку космічної галузі РФ. На ній було вирішено, що до нацпроєкту з космосу увійдуть проєкти з атомної енергетики та фундаментальних досліджень.

Наукова частина включає дослідження далекого космосу за допомогою астрофізичної обсерваторії "Спектр-УФ", яка змінить станцію "Спектр-РГ", що працює в космосі. 

Мішустін зазначив, що на розвиток космічної галузі Росії протягом найближчих трьох років потрібно понад 1 трлн руб., а до 2036 року – близько 4,5 трлн руб. Також він заявив про важливість залучення до космічних проєктів приватних інвестицій.

Стан справ у "Роскосмосі"

Раніше стало відомо, що за підсумками 2024 року корпорація "Роскосмос" здійснила лише 17 космічних пусків – на 2 менше, ніж 2023 року, і на 4 менше від показника 2022 року. Таким чином від США, що запустили на орбіту 145 апаратів, Росія відстала більш ніж у 8 разів, а від Китаю (68 пусків) – у 4 рази.

Опинившись під санкціями через розв'язану Росією повномасштабну війну проти України, "Роскосмос" втратив майже всіх іноземних замовників, а масові розриви контрактів завдали йому втрат на 180 млрд руб. Накопиченим результатом за 2020-2023 роки "Роскосмос" отримав понад 100 млрд руб. чистого збитку, а минулого року почав розпродувати активи, щоб наповнити свій бюджет.

Найамбітніші та найдорожчі проєкти "Роскосмосу" – надважка ракета, необхідна, зокрема, для далеких польотів у космос, та будівництво місячної бази фактично призупинені без чітких планів на реалізацію, а найбільший після початку повномасштабної війни проти України проєкт – перша за півстоліття місія на Місяць – закінчився фіаско.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що російська держкорпорація "Роскосмос" втратила 180 млрд руб. після відмови інших країн від співробітництва через санкції, запроваджені у відповідь на вторгнення РФ в Україну.

У червні минулого року стало відомо, що "Роскосмос" не може зробити чотири з шести геостаціонарних супутників, які забезпечують роботу каналів зв'язку між Росією та її "дружніми" країнами.

інтернет (1391) космос (523) Роскосмос (64) росія (14954) супутник (153) технології (615)
Сначала сопрут все деньги как всегда а потом максимум арендуют китайский спутник.
21.05.2025 08:52 Відповісти
+3

21.05.2025 08:46 Відповісти
+3
Прітула стайл.....
21.05.2025 08:53 Відповісти
Розробників нагородити електросамокатами і чим швидше тим краще.
21.05.2025 08:45 Відповісти

21.05.2025 08:46 Відповісти
Сначала сопрут все деньги как всегда а потом максимум арендуют китайский спутник.
21.05.2025 08:52 Відповісти
Прітула стайл.....
21.05.2025 08:53 Відповісти
Ти ідіот?
22.05.2025 08:45 Відповісти
Шукаєш рівного по розуму?
А ти з партії СРАКА Притули?
22.05.2025 09:33 Відповісти
Прожекти, прожекти... Ледве витягують на совковый спадщині. Скоро вже індуси займуть місце русеі в трійці космічних лідерів.
21.05.2025 08:54 Відповісти
21.05.2025 08:57 Відповісти
Скопіюють старлінки, це максимум, на що вони здатні
21.05.2025 08:58 Відповісти
Айфон нехай спробують для початку скопіювати.
21.05.2025 09:22 Відповісти
ага, "розробники"... маска в америці обідили, натякнули на банкрутство - от він і накрав техдокументації щоб було рашці що розробляти
21.05.2025 08:58 Відповісти
Бу-Га-Га! Вони Ан-2 1947 року народження повторити не можуть. Які старлінки?
21.05.2025 09:10 Відповісти
Не звертайте увагу. Ця новина виключно для кацапів, для підтримки їхнього велічія в стоячому стані. Вони Місяць мали колонізувати до 24 року. Рогозін це обіцяв в 14-му. А Марс колонізують в 35-му. Ті що доживуть звісно ).
21.05.2025 09:26 Відповісти
Стаття смішна і брехлива. Нажаль у росіян все в шоколаді, вантажні кораблі літають по графіку без найменших затримок чи ексцессів, всі скептики можуть це відслідковувати в режимі онлайн на каналі Роскосмосу. Супутники працюють ідеально і бачать Одесу в роздільній здатності доступній для ідентифікації великого флоту, Магуру він може і не побачить, а всі великі кораблі так. Запустити на LEO певну кількість CubeSat для них ніякої проблеми, дивно що це досі не зроблено. Коли вони отримають власний "Starlink" у нас почнуться великі проблеми.
21.05.2025 09:31 Відповісти
Американці виводять ці супутники багаторазовими Фальконами, кацапи одноразовими Прогресами. Подивимось, що вони набудують, як з базою на Місяці.
21.05.2025 15:45 Відповісти
вже і назва є
ТРАМПОН
21.05.2025 10:09 Відповісти

