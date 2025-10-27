Пилот 3-го МПБ 58-й бригады уничтожил две вражеские спутниковые антенны "Старлинк" на позициях противника. ВИДЕО

Пилот 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады имени гетмана Ивана Выговского обнаружил и точными сбросами уничтожил две замаскированные спутниковые антенны, которые противник использовал для трансляции с разведывательных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Враг использует "старлинки", в частности, для трансляции с разведывательных дронов. Пилот 3-го МПБ 58-й бригады нашел две такие замаскированные спутниковые антенны и уничтожил их точными сбросами. Замена каждой из них для врага - дорогое, сложное и не быстрое дело из-за международных санкций. Это означает, что на некоторое время коммуникации русских будут нарушены, а их аэроразведке работать будет сильно труднее", - говорится в комментарии к видео.

