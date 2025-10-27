РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10003 посетителя онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
655 2

Пилот 3-го МПБ 58-й бригады уничтожил две вражеские спутниковые антенны "Старлинк" на позициях противника. ВИДЕО

Пилот 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады имени гетмана Ивана Выговского обнаружил и точными сбросами уничтожил две замаскированные спутниковые антенны, которые противник использовал для трансляции с разведывательных дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинского воина опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Враг использует "старлинки", в частности, для трансляции с разведывательных дронов. Пилот 3-го МПБ 58-й бригады нашел две такие замаскированные спутниковые антенны и уничтожил их точными сбросами. Замена каждой из них для врага - дорогое, сложное и не быстрое дело из-за международных санкций. Это означает, что на некоторое время коммуникации русских будут нарушены, а их аэроразведке работать будет сильно труднее", - говорится в комментарии к видео.

Читайте: Россияне атаковали 38 населенных пунктов Херсонщины, обстреляли 27 домов, ранили человека

Автор: 

армия РФ (21047) уничтожение (8263) 58 отдельная мотопехотная бригада (126) Starlink (131)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І яка ж наволоч продає кацапам старлінки?
показать весь комментарий
27.10.2025 10:02 Ответить
а "сірі" старлінки можна ще й блокувати!
показать весь комментарий
27.10.2025 10:11 Ответить
 
 