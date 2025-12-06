Дроны 63-й бригады разбили в щепки северокорейскую РСЗО оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов Третьего армейского корпуса 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ во время одного из уничтожений вражеской техники также поразили РСЗО оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, рашисты установили на автомобиль буксируемую северокорейскую РСЗО Type 75 для большей мобильности.
В результате боевой работы установка и автомобиль разбиты вдребезги.
Также сообщалось, что один оккупант выстрелил себе в голову, другой подорвал на себе гранату: боевая работа бойцов 63-й ОМБр.
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