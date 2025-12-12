Россияне наращивают давление под Гуляйполем, город ежедневно под КАБами, - 5 ОШБр

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты усиливают "наступательные усилия", пытаясь давить непосредственно на само Гуляйполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил главный сержант батальона беспилотных систем 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк.

По его словам, штурмы происходят одновременно с нескольких направлений: враг атакует лобовыми пехотными группами и пытается обойти город с флангов.

"Россияне применяют комбинированную тактику - инфильтрации и прямых атак. Постоянно перебрасывают сюда резервы", - рассказал Сиротюк.

Гуляйполе под ежедневными ударами

Город находится под постоянными обстрелами из КАБов и артиллерии. По словам военного, россияне буквально "сносят все живое".

"Для врага это лакомая цель. Путин сейчас хочет показать взятие очередных руин. Поэтому, очевидно, город ждут тяжелые бои. Город и так ежедневно под ударами вражеских КАБов, под ударами артиллерии. Но там, где даже железо не держится, стоит наша пехота", - подчеркнул главный сержант.

Оккупанты нарушают законы войны

Сиротюк подчеркивает, что на Гуляйпольском направлении противник широко применяет запрещенные методы ведения войны - от маскировки под гражданских до использования украинской военной формы.

"Переодеваются в гражданскую одежду, пытаются инфильтрироваться в населенные пункты. Но когда идет группа мужчин и тащит за собой оружие, гражданская одежда не слишком помогает. Россия никогда не соблюдает правила и законы ведения войны. Убивают гражданских, берут в заложники, заставляют приносить еду и одежду", - добавил военный.

