РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10577 посетителей онлайн
Новости Бои на Гуляйпольском направлении
408 2

Россияне наращивают давление под Гуляйполем, город ежедневно под КАБами, - 5 ОШБр

Гуляйполе под атаками: враг штурмует город и обстреливает КАБами

На Гуляйпольском направлении российские оккупанты усиливают "наступательные усилия", пытаясь давить непосредственно на само Гуляйполе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил главный сержант батальона беспилотных систем 5-й отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, штурмы происходят одновременно с нескольких направлений: враг атакует лобовыми пехотными группами и пытается обойти город с флангов.

"Россияне применяют комбинированную тактику - инфильтрации и прямых атак. Постоянно перебрасывают сюда резервы", - рассказал Сиротюк.

Гуляйполе под ежедневными ударами

Город находится под постоянными обстрелами из КАБов и артиллерии. По словам военного, россияне буквально "сносят все живое".

"Для врага это лакомая цель. Путин сейчас хочет показать взятие очередных руин. Поэтому, очевидно, город ждут тяжелые бои. Город и так ежедневно под ударами вражеских КАБов, под ударами артиллерии. Но там, где даже железо не держится, стоит наша пехота", - подчеркнул главный сержант.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг хочет окружить Гуляйполе, продолжаются ожесточенные бои, - Волошин

Оккупанты нарушают законы войны

Сиротюк подчеркивает, что на Гуляйпольском направлении противник широко применяет запрещенные методы ведения войны - от маскировки под гражданских до использования украинской военной формы.

"Переодеваются в гражданскую одежду, пытаются инфильтрироваться в населенные пункты. Но когда идет группа мужчин и тащит за собой оружие, гражданская одежда не слишком помогает. Россия никогда не соблюдает правила и законы ведения войны. Убивают гражданских, берут в заложники, заставляют приносить еду и одежду", - добавил военный.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг усилил давление на Южно-Слобожанском, Лиманском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Автор: 

Гуляйполе (132) Запорожская область (3876) боевые действия (5283) 5 ОШБр (157) Пологовский район (278)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗСУ ніколи не повідомляло, що їх рятують українські КАБи, про їх ми давно чули що налагоджено випуск...тільки орки про це не чули..тобіш на свої шкуйрі не випробували
показать весь комментарий
12.12.2025 14:02 Ответить
При Залужному проблеми КАБів вирішували робото. ЗРК з засідки. Щомісяця збивали з десяток россійських літаків . Після того, як Залужного клоун зняв, хтось здав ворогу позицію мандруючого ЗРК і заборонив таку практику. Пілоти ворога вздохнули з полегшенням Тепер вони нас бьють зовсім безкарно.
показать весь комментарий
12.12.2025 14:37 Ответить
 
 