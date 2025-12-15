Враг штурмует Гуляйполе и Степногорск, но закрепиться не может, - Волошин.
Обстановка на юге пока остается напряженной: российские войска активизировали штурмы, пытаясь установить контроль над Гуляйполем и Степногорском.
Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Бои за Гуляйполе
По его словам, в самом Гуляйполе боевые действия продолжаются на восточных и северо-восточных окраинах города, где противник пытается проникнуть штурмовыми группами.
Враг пытается зайти в город, но Силы обороны Украины его уничтожают, блокируют и останавливают продвижение. Такое количество боевых столкновений свидетельствует, что противник штурмует наши позиции, несмотря на потери", - отметил Волошин.
Он добавил, что российские войска активно применяют тактику инфильтрации, пытаясь проникнуть в глубину населенных пунктов и закрепиться в городской застройке.
"Сейчас есть небольшие очаги, где враг пытается закрепиться в отдельных домах, но наши подразделения проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия, уничтожают противника и выбивают его из позиций. Закрепиться в застройке он пока не может", - подчеркнул спикер.
Обстановка вокруг Степногорска
Он сообщил, что подобная ситуация сохраняется и возле Степногорска.
"Под Степногорском враг также пытается зайти в поселок, но Силы обороны Украины блокируют его на подступах", - пояснил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя.
- Также Волошин отмечал, что Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет.
- В Силах обороны отмечали, что враг хочет окружить Гуляйполе, продолжаются ожесточенные бои.
