Новости Боевые действия на юге
755 2

Враг штурмует Гуляйполе и Степногорск, но закрепиться не может, - Волошин.

Гуляйполе под атаками врага

Обстановка на юге пока остается напряженной: российские войска активизировали штурмы, пытаясь установить контроль над Гуляйполем и Степногорском.

Об этом заявил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Бои за Гуляйполе

По его словам, в самом Гуляйполе боевые действия продолжаются на восточных и северо-восточных окраинах города, где противник пытается проникнуть штурмовыми группами.

Враг пытается зайти в город, но Силы обороны Украины его уничтожают, блокируют и останавливают продвижение. Такое количество боевых столкновений свидетельствует, что противник штурмует наши позиции, несмотря на потери", - отметил Волошин.

Он добавил, что российские войска активно применяют тактику инфильтрации, пытаясь проникнуть в глубину населенных пунктов и закрепиться в городской застройке.

"Сейчас есть небольшие очаги, где враг пытается закрепиться в отдельных домах, но наши подразделения проводят разведывательно-поисковые и штурмовые действия, уничтожают противника и выбивают его из позиций. Закрепиться в застройке он пока не может", - подчеркнул спикер.

Обстановка вокруг Степногорска

Он сообщил, что подобная ситуация сохраняется и возле Степногорска.

"Под Степногорском враг также пытается зайти в поселок, но Силы обороны Украины блокируют его на подступах", - пояснил он.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ноябре враг оккупировал 505 кв. км украинской территории. Больше всего продвижений возле Гуляйполя.
  • Также Волошин отмечал, что Силы обороны заблокировали врага на подступах к Гуляйполю, оккупантов в городе нет.
  • В Силах обороны отмечали, что враг хочет окружить Гуляйполе, продолжаются ожесточенные бои.

Гуляйполе (133) Запорожская область (3883) боевые действия (5303) Васильевский район (139) Пологовский район (282) Степногорск (50)
