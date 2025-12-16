РУС
Войска РФ минируют проливы на Херсонщине, - Волошин

Бои на Херсонщине

В Херсонской области российские военные осуществляют минирование проливов, а во время ротации завели на временно оккупированную территорию области специальные разведывательные подразделения.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Россияне сейчас преимущественно минируют проливы, проходы, боятся, что мы будем принимать какие-то меры", - говорит Волошин.

Характер боевых действий

По его словам, никаких успехов у россиян в Херсонской области нет - нет ни продвижений, ни успешных штурмов. Есть дни, когда военные РФ не проводят штурмовые действия, а иногда происходит по 3-4 штурма в день.

Читайте также: Россия усилила штурмы на юге Украины, - Силы обороны

"Противник пытается штурмовать один день, затем продолжается перегруппировка сил и средств, которые они привлекают", - объясняет спикер.

По его словам, во время ротации россияне завели на оккупированную территорию области спецподразделения - разведчиков, которые проводят разведывательно-поисковые действия. Противник рассчитывал, что эти спецподразделения будут действовать во время боевых столкновений более успешно. Однако украинские военные уничтожают их так же, как и их предшественников.

Обстрелы

Что касается обстрелов правобережья Херсонщины, то в декабре они остаются на уровне тех, что происходили в ноябре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг штурмует Гуляйполе и Степногорск, но закрепиться не может, - Волошин

Автор: 

минирование (1453) боевые действия (5311) Херсонская область (5436)
от хитросракі підари, все встигають!
в туман окуповують наші міста.
дуже швидко зариваються, будуючи фортифікації.
мінують всі підходи.

ми ж нічого такого не вміємо і не робимо.
я правильно зрозумів?
16.12.2025 13:15 Ответить
Ми нє лохі.
16.12.2025 13:41 Ответить
 
 