Войска РФ минируют проливы на Херсонщине, - Волошин
В Херсонской области российские военные осуществляют минирование проливов, а во время ротации завели на временно оккупированную территорию области специальные разведывательные подразделения.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Россияне сейчас преимущественно минируют проливы, проходы, боятся, что мы будем принимать какие-то меры", - говорит Волошин.
Характер боевых действий
По его словам, никаких успехов у россиян в Херсонской области нет - нет ни продвижений, ни успешных штурмов. Есть дни, когда военные РФ не проводят штурмовые действия, а иногда происходит по 3-4 штурма в день.
"Противник пытается штурмовать один день, затем продолжается перегруппировка сил и средств, которые они привлекают", - объясняет спикер.
По его словам, во время ротации россияне завели на оккупированную территорию области спецподразделения - разведчиков, которые проводят разведывательно-поисковые действия. Противник рассчитывал, что эти спецподразделения будут действовать во время боевых столкновений более успешно. Однако украинские военные уничтожают их так же, как и их предшественников.
Обстрелы
Что касается обстрелов правобережья Херсонщины, то в декабре они остаются на уровне тех, что происходили в ноябре.
в туман окуповують наші міста.
дуже швидко зариваються, будуючи фортифікації.
мінують всі підходи.
ми ж нічого такого не вміємо і не робимо.
я правильно зрозумів?