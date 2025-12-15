Россия усилила штурмы на юге Украины, - Силы обороны

Российские войска существенно увеличили интенсивность штурмов и применение вооружения на юге Украины, в то же время Силы обороны с начала 2025 года уничтожили сотни единиц вражеской техники.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

По его словам, с начала года украинские защитники на юге уничтожили 50 танков, 155 боевых бронированных машин, 23 реактивные системы залпового огня, более 1 250 артиллерийских систем, более 4 000 единиц автомобильной техники, более 200 лодок и почти три десятка систем противовоздушной обороны.

Давление РФ на Гуляйполе

Волошин подчеркнул, что враг существенно усилил давление на Гуляйполе, пытаясь разрушить город. "За минувшую неделю по Гуляйполю противник применил почти 150 управляемых авиационных бомб. Он пытается уничтожить не только наши позиции, но и саму застройку - бьет по многоэтажкам и частному сектору", - рассказал спикер.

Только за последние четыре дня зафиксировано 250 атак на позиции Сил обороны, что на 32% больше, чем за предыдущую неделю. В ноябре враг совершил 1 011 атак, из них 293 - по Гуляйполю. Количество ударов дронами-камикадзе "Шахед" выросло на 65% по сравнению с октябрем - в общей сложности почти 1 500, а за первые две недели декабря применено 741 "шахед", из них 429 - на прошлой неделе.

Активные действия врага

Наиболее активно враг атакует Одесскую, Кировоградскую и Днепропетровскую области. Кроме того, за последние две недели зафиксировано 57 ракетных ударов - на 59% больше, чем в предыдущем месяце. Значительно возросло и количество FPV-дронов: за ноябрь зафиксировано более 35 тысяч атак, что на 30% больше, чем в октябре; за первые две недели декабря применено 18 500 FPV-дронов.

"Почти по всем показателям мы видим увеличение боевой активности противника", - подытожил спикер.

