Россия может активизировать штурмовые действия на Ореховском направлении, - Силы обороны
Российские войска после перегруппировки могут активизировать штурмовые действия на Ореховском направлении, пытаясь приблизиться к городу Орехов.
Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.
Он уточнил, что временное уменьшение количества боевых столкновений на направлении не свидетельствует о снижении активности врага, а является признаком подготовительных действий.
"То, что на Ореховском направлении сейчас несколько меньше боевых столкновений, говорит о том, что там продолжается перегруппировка", - пояснил Волошин.
По его словам, почти всю прошлую неделю российские войска проводили активные штурмовые действия в направлении Степногорска, вблизи Плавней, Приморского и Степного.
Переброска сил РФ возле Орехова
Разведка также зафиксировала переброску сил и средств на передовые позиции непосредственно возле Орехова, в частности вблизи Щербаков, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки. "Просматривается тенденция, что противник может активизироваться возле Орехова, пытаясь подойти как можно ближе к этому городу", - добавил спикер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль