Россия может активизировать штурмовые действия на Ореховском направлении, - Силы обороны

Российские войска после перегруппировки могут активизировать штурмовые действия на Ореховском направлении, пытаясь приблизиться к городу Орехов.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он уточнил, что временное уменьшение количества боевых столкновений на направлении не свидетельствует о снижении активности врага, а является признаком подготовительных действий.

"То, что на Ореховском направлении сейчас несколько меньше боевых столкновений, говорит о том, что там продолжается перегруппировка", - пояснил Волошин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Воины 7-го корпуса ДШВ отбили штурм на подступах к Гришино на Покровском направлении. ВИДЕО

По его словам, почти всю прошлую неделю российские войска проводили активные штурмовые действия в направлении Степногорска, вблизи Плавней, Приморского и Степного.

Переброска сил РФ возле Орехова

Разведка также зафиксировала переброску сил и средств на передовые позиции непосредственно возле Орехова, в частности вблизи Щербаков, Малых Щербаков, Новоандреевки, Новоданиловки и Малой Токмачки. "Просматривается тенденция, что противник может активизироваться возле Орехова, пытаясь подойти как можно ближе к этому городу", - добавил спикер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спецназ ГУР провел штурмовые действия на Покровском направлении. ВИДЕО