Росія може активізувати штурмові дії на Оріхівському напрямку, - Сили оборони

Російські війська після перегрупування можуть активізувати штурмові дії на Оріхівському напрямку, намагаючись наблизитися до міста Оріхів.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

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Він уточнив, що тимчасове зменшення кількості бойових зіткнень на напрямку не свідчить про зниження активності ворога, а є ознакою підготовчих дій.

"Те, що на Оріхівському напрямку зараз дещо менше бойових зіткнень, говорить про те, що там триває перегрупування", - пояснив Волошин.

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За його словами, майже весь минулий тиждень російські війська проводили активні штурмові дії у напрямку Степногірська, поблизу Плавнів, Приморського та Степового.

Перекидання сил РФ біля Оріхова

Розвідка також зафіксувала перекидання сил та засобів на передові позиції безпосередньо біля Оріхова, зокрема поблизу Щербаків, Малих Щербаків, Новоандріївки, Новоданилівки і Малої Токмачки. "Проглядається тенденція, що противник може активізуватись біля Оріхова, намагаючись підійти якнайближче до цього міста", - додав речник.

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