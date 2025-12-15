Росія посилила штурми на півдні України, - Сили оборони

Російські війська суттєво збільшили інтенсивність штурмів і застосування озброєння на півдні України, водночас Сили оборони з початку 2025 року знищили сотні одиниць ворожої техніки.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За його словами, з початку року українські захисники на півдні знищили 50 танків, 155 бойових броньованих машин, 23 реактивні системи залпового вогню, понад 1 250 артилерійських систем, більше 4 000 одиниць автомобільної техніки, понад 200 човнів та майже три десятки систем протиповітряної оборони.

Тиск РФ на Гуляйполе

Волошин підкреслив, що ворог суттєво посилив тиск на Гуляйполе, намагаючись зруйнувати місто. "За минулий тиждень по Гуляйполю противник застосував майже 150 керованих авіаційних бомб. Він намагається знищити не лише наші позиції, а й саму забудову - б’є по багатоповерхівках і приватному сектору", - розповів речник.

Лише за останні чотири дні зафіксовано 250 атак на позиції Сил оборони, що на 32% більше, ніж за попередній тиждень. У листопаді ворог здійснив 1 011 атак, з них 293 - по Гуляйполю. Кількість ударів дронами-камікадзе "Шахед" зросла на 65% у порівнянні з жовтнем - загалом майже 1 500, а за перші два тижні грудня застосовано 741 "Шахед", з них 429- минулого тижня.

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Активні дії ворога

Найактивніше ворог атакує Одеську, Кіровоградську та Дніпропетровську області. Крім того, за останні два тижні зафіксовано 57 ракетних ударів - на 59% більше, ніж у попередній місяць. Значно зросла й кількість FPV-дронів: за листопад зафіксовано понад 35 тисяч атак, що на 30% більше, ніж у жовтні; за перші два тижні грудня застосовано 18 500 FPV-дронів.

"Майже за всіма показниками ми бачимо збільшення бойової активності противника", - підсумував речник.

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