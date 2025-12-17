Оккупанты нанесли удар по Херсону: двое раненых, один из них "тяжелый". За сутки в области - 8 пострадавших

В результате российского удара беспилотником по Днепровскому району Херсона вечером 16 декабря есть раненые. Всего в области за сутки восемь раненых.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Удар по Херсону

"Вчера ориентировочно в 21:30 россияне нанесли дроновый удар по Днепровскому району Херсона", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки двое мужчин ранены:

в тяжелом состоянии в больницу доставили 37-летнего мужчину. Он получил взрывную травму, осколочные ранения и открытый перелом костей ноги.

Еще у одного 38-летнего херсонца диагностировали взрывную травму, ранения спины и ноги. Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Атаки на Херсонскую область за сутки

По данным начальника ОГА Александра Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Зеленовка, Зимник, Комышаны, Молодежное, Белозерка, Велетенское, Днепровское, Кизомыс, Незламное, Новодмитровка, Разлив, Томина Балка, Янтарное, Станислав, Софиевка, Александровка, Широкая Балка, Ивановка, Ингулец, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Берислав, Змиевка, Томарино, Урожайное, Новорайск, Монастырское, Червоный Маяк, Новоалександровка, Золотая Балка, Михайловка, Тягинка, Веровка, Бургунка, Львово, Николаевка, Одрадокаменка, Ольговка, Дудчаны, Миловое, Республиканец, Осокоровка, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Отмечается, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 частных дома. Также оккупанты испортили кинологический центр, коммунальное предприятие, хозяйственную постройку, газопровод, микроавтобус и частный автомобиль.

"Из-за российской агрессии 8 человек получили ранения", - отметил он.

