Второй мужчина за день погиб в Херсонской области из-за атак российских захватчиков
Житель Херсона погиб в результате атаки российского дрона
Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Детали трагедии
"Российские террористы оборвали жизнь еще одного жителя Херсона. В Днепровском районе в результате атаки вражеского БПЛА погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы. Искренние соболезнования близким убитого", - написал Прокудин.
Ранее глава обладминистрации сообщил о гибели от атаки российского беспилотника жителя села Дарьевка Херсонского района.
"Около 13:20 россияне атаковали с дрона мотоциклиста в Дарьевке. В результате вражеского удара 57-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Прокудин.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль