Второй мужчина за день погиб в Херсонской области из-за атак российских захватчиков

Житель Херсона погиб в результате атаки российского дрона

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Детали трагедии

"Российские террористы оборвали жизнь еще одного жителя Херсона. В Днепровском районе в результате атаки вражеского БПЛА погиб мужчина. Его личность сейчас устанавливают соответствующие службы. Искренние соболезнования близким убитого", - написал Прокудин.

Ранее глава обладминистрации сообщил о гибели от атаки российского беспилотника жителя села Дарьевка Херсонского района.

"Около 13:20 россияне атаковали с дрона мотоциклиста в Дарьевке. В результате вражеского удара 57-летний мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью", - сообщил Прокудин.

