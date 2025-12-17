У Запоріжжі після удару РФ вже 32 постраждалих, - ОВА
У Запоріжжі та Запорізькому районі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок російської повітряної атаки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Запорізької обласної військової адміністрації.
Кількість постраждалих зростає
У Запорізькій ОВА додали, що частина постраждалих після огляду лікарями продовжує лікування амбулаторно.
Водночас у ДСНС уточнили, що серед постраждалих - п’ятеро дітей.
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психологічну допомогу отримали 27 осіб;
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серед них — 2 дитини;
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допомогу надали також 2 маломобільним громадянам.
Рятувальники зазначили, що аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів завершені. До роботи також залучалися психологи ДСНС.
Що відомо про удар по Запоріжжю
Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Очільник ОВА Іван Федоров заявив про влучання у житловий будинок.
Згодом він повідомив, що РФ вдарила також по одному з обʼєктів інфраструктури - загалом три рази. Поцілили по двох житлових будинках.
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