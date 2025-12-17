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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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У Запоріжжі після удару РФ вже 32 постраждалих, - ОВА

Рашисти вдарили КАБами по Запоріжжю: є влучання у житловий будинок

У Запоріжжі та Запорізькому районі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок російської повітряної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Запорізької обласної військової адміністрації.

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Кількість постраждалих зростає

У Запорізькій ОВА додали, що частина постраждалих після огляду лікарями продовжує лікування амбулаторно.

Водночас у ДСНС уточнили, що серед постраждалих - п’ятеро дітей.

  • психологічну допомогу отримали 27 осіб;

  • серед них — 2 дитини;

  • допомогу надали також 2 маломобільним громадянам.

Рятувальники зазначили, що аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів завершені. До роботи також залучалися психологи ДСНС

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Що відомо про удар по Запоріжжю

Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Очільник ОВА Іван Федоров заявив про влучання у житловий будинок.

Згодом він повідомив, що РФ вдарила також по одному з обʼєктів інфраструктури - загалом три рази. Поцілили по двох житлових будинках.

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Автор: 

Запоріжжя (2634) обстріл (34786) Запорізька область (5049) атака (1724) КАБ (558) Запорізький район (662)
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