У Запоріжжі після удару РФ вже 32 постраждалих, - ОВА

У Запоріжжі та Запорізькому районі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок російської повітряної атаки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Запорізької обласної військової адміністрації.

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Кількість постраждалих зростає

У Запорізькій ОВА додали, що частина постраждалих після огляду лікарями продовжує лікування амбулаторно.

Водночас у ДСНС уточнили, що серед постраждалих - п’ятеро дітей.

психологічну допомогу отримали 27 осіб;

серед них — 2 дитини;

допомогу надали також 2 маломобільним громадянам.

Рятувальники зазначили, що аварійно-рятувальні роботи на місцях ударів завершені. До роботи також залучалися психологи ДСНС.

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Що відомо про удар по Запоріжжю

Росія атакувала місто керованими авіабомбами. Очільник ОВА Іван Федоров заявив про влучання у житловий будинок.

Згодом він повідомив, що РФ вдарила також по одному з обʼєктів інфраструктури - загалом три рази. Поцілили по двох житлових будинках.

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