РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9142 посетителя онлайн
Новости Атака на Запорожье
448 1

В Запорожье после удара РФ уже 32 пострадавших, - ОВА

Рашисты ударили КАБами по Запорожью: есть попадание в жилой дом

В Запорожье и Запорожском районе до 32 возросло количество людей, пострадавших вследствие российской воздушной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Запорожской областной военной администрации.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Число пострадавших растет

В Запорожской ОВА добавили, что часть пострадавших после осмотра врачами продолжает лечение амбулаторно.

В то же время в ГСЧС уточнили, что среди пострадавших - пятеро детей.

  • психологическую помощь получили 27 человек;

  • среди них — 2 детей;

  • помощь оказали также 2 маломобильным гражданам.

Спасатели отметили, что аварийно-спасательные работы на местах ударов завершены. К работе также привлекались психологи ГСЧС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй человек за день погиб в Херсонской области из-за атак российских захватчиков

Что известно о ударе по Запорожью

Россия атаковала город управляемыми авиабомбами.Глава ОВА Иван Федоров заявил о попадании в жилой дом.

Впоследствии он сообщил, что РФ ударила также по одному из объектов инфраструктуры - в общей сложности три раза.Попали по двум жилым домам.

Читайте также: Оккупанты атаковали Украину БПЛА - данные Воздушных сил ВСУ (обновлено)

Автор: 

Запорожье (2848) обстрел (30933) Запорожская область (3893) атака (821) КАБ (476) Запорожский район (363)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Де власні КАби? Чому Бєлгород не виглядає як Херсон чи Запоріжжя?
показать весь комментарий
17.12.2025 21:40 Ответить
 
 