В Запорожье после удара РФ уже 32 пострадавших, - ОВА
В Запорожье и Запорожском районе до 32 возросло количество людей, пострадавших вследствие российской воздушной атаки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Запорожской областной военной администрации.
Число пострадавших растет
В Запорожской ОВА добавили, что часть пострадавших после осмотра врачами продолжает лечение амбулаторно.
В то же время в ГСЧС уточнили, что среди пострадавших - пятеро детей.
-
психологическую помощь получили 27 человек;
-
среди них — 2 детей;
-
помощь оказали также 2 маломобильным гражданам.
Спасатели отметили, что аварийно-спасательные работы на местах ударов завершены. К работе также привлекались психологи ГСЧС.
Что известно о ударе по Запорожью
Россия атаковала город управляемыми авиабомбами.Глава ОВА Иван Федоров заявил о попадании в жилой дом.
Впоследствии он сообщил, что РФ ударила также по одному из объектов инфраструктуры - в общей сложности три раза.Попали по двум жилым домам.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль