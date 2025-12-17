В Запорожье после удара РФ уже 32 пострадавших, - ОВА

В Запорожье и Запорожском районе до 32 возросло количество людей, пострадавших вследствие российской воздушной атаки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Запорожской областной военной администрации.

Число пострадавших растет

В Запорожской ОВА добавили, что часть пострадавших после осмотра врачами продолжает лечение амбулаторно.

В то же время в ГСЧС уточнили, что среди пострадавших - пятеро детей.

психологическую помощь получили 27 человек;

среди них — 2 детей;

помощь оказали также 2 маломобильным гражданам.

Спасатели отметили, что аварийно-спасательные работы на местах ударов завершены. К работе также привлекались психологи ГСЧС.

Что известно о ударе по Запорожью

Россия атаковала город управляемыми авиабомбами.Глава ОВА Иван Федоров заявил о попадании в жилой дом.

Впоследствии он сообщил, что РФ ударила также по одному из объектов инфраструктуры - в общей сложности три раза.Попали по двум жилым домам.

