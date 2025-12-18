РФ атакувала Суми та Вознесенськ Миколаївської області: є пошкодження інфраструктури та постраждалі
У ніч на 18 грудня російські війська здійснили дронові атаки по Сумській громаді та завдали удару по енергетичній інфраструктурі в Миколаївській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах керівника Сумської ОВА Олега Григорова та міського голови Вознесенська Євгена Величка.
За попередніми даними, для атак ворог застосував ударні безпілотні літальні апарати, є пошкодження цивільних об’єктів та постраждалі серед мирного населення.
Атака дронів на Суми: пошкоджено цивільну інфраструктуру
Керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомив, що вночі ворог атакував Сумську громаду двома ударними БпЛА. Влучання зафіксовано у Ковпаківському районі міста.
За словами очільника ОВА, внаслідок атаки пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури. У житлових та нежитлових будівлях вибито вікна. Також відомо щонайменше про одну постраждалу людину, якій надається необхідна медична допомога.
"Внаслідок влучання у Ковпаківському районі Сум пошкоджено цивільну інфраструктуру. Вибиті вікна у житлових та нежитлових будівлях. Щонайменше одна людина постраждала", - написав Олег Григоров.
Удар по Вознесенську: пошкоджено енергетичну інфраструктуру
Окремо повідомляється про атаку на Вознесенськ Миколаївської області. За інформацією міського голови Євгена Величка, російські війська вдарили по об’єктах енергетичної інфраструктури міста.
Наразі масштаби руйнувань уточнюються. Відповідні служби працюють на місці події та з’ясовують наслідки удару для енергопостачання громади.
- Напередодні, увечері 17 грудня, російські війська здійснили чергову атаку по Миколаєву, застосувавши ударний безпілотник. У результаті удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Обійшлося без потерпілих.
- У Запоріжжі до 32 зросла кількість людей, які постраждали внаслідок атаки. Росія обстріляла місто керованими авіабомбами.
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