Лубинец обратился к Москальковой и Красному Кресту из-за похищения оккупантами 50 человек в Сумской области

60 украинцев вернули из РФ и оккупированных территорий

Военнослужащие Вооруженных сил РФ принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области.

Об этом напомнил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

Нарушение международного гуманитарного права

По его словам, такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права - это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.

По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации незаконно задержали около 50 гражданских лиц - жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ.

"Я незамедлительно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте нахождения незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК", - отметил Лубинец.

Призыв к гражданам и международному сообществу

Он также призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы влияния для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.

"И обращаюсь к нашим гражданам: оставаться в зоне боевых действий - это опасно. Эвакуация - это шанс сохранить себя и своих близких!

Необходимо принять закон о принудительной эвакуации, по крайней мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", - резюмирует омбудсмен.

Читайте: Силы обороны освободили и полностью зачистили от оккупантов Безсаловку в Сумской области, - Генштаб

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
  • Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
  • В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.

депортация (712) похищение (1722) Сумская область (3898) Лубинец Дмитрий (521) Сумский район (480) Грабовское (2)
+10
Лубінець з нірки виліз..Цей пан має кожного дня верещати про катування наших полонених кац...пськими недоістотами...Скрізь...в Берліні, в Женеві у Вашінгтоні...а воно хрюкає з кущів... Скільки інформації про жахливе ставлення і катування у полоні... Про це має знати кожен житель Землі.. Гнати цього балдасмена в шию
21.12.2025 12:04 Ответить
+7
як це не називай, але висновок ганебний - цивільне населення України не має захисту. На додаток питання - а де прикордонники???
21.12.2025 12:11 Ответить
+5
лубінець класична zельона гнида ..йому насрати на українців .. імітує роботу
21.12.2025 12:10 Ответить
Всех поРашистов в газовую камеру как Гитлер чудил
21.12.2025 12:04 Ответить
Лубінець з нірки виліз..Цей пан має кожного дня верещати про катування наших полонених кац...пськими недоістотами...Скрізь...в Берліні, в Женеві у Вашінгтоні...а воно хрюкає з кущів... Скільки інформації про жахливе ставлення і катування у полоні... Про це має знати кожен житель Землі.. Гнати цього балдасмена в шию
21.12.2025 12:04 Ответить
Згоден.боротіся на медійнім фронті дуже важліво завжді...Так,прітомні люді планеті бачуть хто е фашіст,а хто бьется за свою землю,але нажаль більшість двуногій фауні на цей планеті-тупи скоти
21.12.2025 12:13 Ответить
лубінець класична zельона гнида ..йому насрати на українців .. імітує роботу
21.12.2025 12:10 Ответить
нехай тепер Лубянець,хоч в дупу кричить
21.12.2025 12:10 Ответить
Ще раз, для тих хто у танку, на рф вважають що усі методи на війні є прийнятні і норми міжнародного права вони бачили в 7раці у Лубін ця все крапка
21.12.2025 12:10 Ответить
як це не називай, але висновок ганебний - цивільне населення України не має захисту. На додаток питання - а де прикордонники???
21.12.2025 12:11 Ответить
Все просто або втікли або просто не вистачає на сотні кілометрів кордону.
Або сили не рівні.
Та й це "цивільні" які відмовились від евакуації
Мабуть всі як один дивились раш канали по "тарілці"
21.12.2025 12:30 Ответить
Зараз не до цього, Чебурек почав сучити ФБР проти режиму зєлєнскава. Треба на лижі ставати
показать весь комментарий
Отправьте этого лубриканта и его бронированных мордоворотов отбивать заложников силой.
21.12.2025 12:15 Ответить
За його словами, такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права - це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення.
vs
Евакуація - це шанс зберегти себе і своїх близьких! Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію ...
21.12.2025 12:44 Ответить
эти люди, если бы хотели- то эвакуировались бы в украину
21.12.2025 12:51 Ответить
Може вони і не бажають повертатися, їм і там непогано.

Хотіли б евакуювалися, а не чекали рашистів
21.12.2025 12:57 Ответить
Ще б у спортлото написав...
21.12.2025 13:09 Ответить
 
 