Лубинец обратился к Москальковой и Красному Кресту из-за похищения оккупантами 50 человек в Сумской области
Военнослужащие Вооруженных сил РФ принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области.
Об этом напомнил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
Нарушение международного гуманитарного права
По его словам, такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права - это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.
По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации незаконно задержали около 50 гражданских лиц - жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ.
"Я незамедлительно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте нахождения незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК", - отметил Лубинец.
Призыв к гражданам и международному сообществу
Он также призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы влияния для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.
"И обращаюсь к нашим гражданам: оставаться в зоне боевых действий - это опасно. Эвакуация - это шанс сохранить себя и своих близких!
Необходимо принять закон о принудительной эвакуации, по крайней мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", - резюмирует омбудсмен.
Что предшествовало?
- Ранее СМИ сообщили, что россияне вошли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек.
- Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.
- В свою очередь, начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов отметил, что речь идет о локальной провокации, а не масштабном прорыве.
Або сили не рівні.
Та й це "цивільні" які відмовились від евакуації
Мабуть всі як один дивились раш канали по "тарілці"
vs
Евакуація - це шанс зберегти себе і своїх близьких! Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію ...
Хотіли б евакуювалися, а не чекали рашистів