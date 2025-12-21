Лубинец обратился к Москальковой и Красному Кресту из-за похищения оккупантами 50 человек в Сумской области

Военнослужащие Вооруженных сил РФ принудительно вывезли на свою территорию около 50 граждан Украины из Сумской области.

Об этом напомнил в телеграм-канале уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Нарушение международного гуманитарного права

По его словам, такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права - это нарушение законов и обычаев войны, незаконное лишение свободы и принудительная депортация гражданского населения.

По предварительной информации, 18 декабря военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации незаконно задержали около 50 гражданских лиц - жителей села Грабовское Сумской области, удерживали их без доступа к средствам связи и надлежащим условиям, а 20 декабря принудительно вывезли на территорию РФ.

"Я незамедлительно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте нахождения незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередных потребностях, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК", - отметил Лубинец.

Призыв к гражданам и международному сообществу

Он также призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы влияния для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины.

"И обращаюсь к нашим гражданам: оставаться в зоне боевых действий - это опасно. Эвакуация - это шанс сохранить себя и своих близких!

Необходимо принять закон о принудительной эвакуации, по крайней мере детей, с территорий, где существует непосредственная угроза их жизни и свободе", - резюмирует омбудсмен.

