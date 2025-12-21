РУС
Трегубов о похищении оккупантами 50 человек в Сумской области: Это локальная провокация, а не масштабный прорыв

20 декабря из приграничного села Грабовское в Сумской области, расположенного в нескольких сотнях метров от российской границы, на территорию РФ было принудительно вывезено около пятидесяти местных жителей. Детей среди них не было.

Об этом в эфире "Суспільне. Студия" сообщил начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, вечером и ночью подразделения российской 36-й бригады зашли в район приграничного села и пытались проникнуть вглубь Украины на один километр. Российские военные вывезли до 50 гражданских из Грабовского. Это были преимущественно мужчины.

Трегубов отметил, что это были люди, которые ранее отказались от эвакуации. Село в целом было эвакуировано, оно является полностью приграничным и расположено непосредственно на границе с РФ - российским подразделениям пришлось пройти менее двух километров.

Военное преступление

В ночь вторжения российских военных в этом районе продолжались боевые действия, и сейчас, по словам Трегубова, продолжаются меры по вытеснению армии РФ. В то же время он подчеркнул, что с точки зрения гуманитарного права ситуация является военным преступлением и фактически является похищением гражданских лиц.

Этот случай еще раз демонстрирует необходимость эвакуации из непосредственной зоны боевых действий и из приграничных территорий", - добавил он.

Провокация РФ

По словам Трегубова,действия российских военных не выглядят как попытка масштабного прорыва или крупной военной операции. По его оценке, речь идет о локальной провокации на направлении, которое ранее не было ключевым, и значительной ее частью стало именно похищение гражданских лиц. Трегубов добавил, что эти действия не имеют стратегических целей и могут быть направлены на политическую или информационную атаку.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек. Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.

Чому ми не контроюємо свій кордон? Хто за це відповість?
21.12.2025 12:03 Ответить
Знайшли слабке місце, треба очікувати на подальші провокації, проникнення діверсійних груп.
21.12.2025 12:02 Ответить
Має бути примусова евакуація! Ну що це таке? Лапті зайшли і поповнили обмінний фонд просто і без напрягів. Якщо ти ждун, ок, на тобі коридор через Нарву, вали собі, сумувати не будем.
21.12.2025 11:51 Ответить
там ніхто не очікував кац...пів як читати новини про викрадення українців..
21.12.2025 11:49 Ответить
Має бути примусова евакуація! Ну що це таке? Лапті зайшли і поповнили обмінний фонд просто і без напрягів. Якщо ти ждун, ок, на тобі коридор через Нарву, вали собі, сумувати не будем.
21.12.2025 11:51 Ответить
Мабуть необхідно ще сортувати а не просто евакуювати всіх однаково!!
Ждунів тестувати детектором брехні задавати питання всі всі!! Щоб мати уяву про їх психічний стан та світогляд.
Я б не хотів бути в купі з ждунами чи луганськими ватанами!!!
Під час подорожей ( втікали з ТОТ) багато на "мудрий наріт" надивились, ганебне враження про "співвітчизників".... А ватанів би зовсім ненавидів би, точно б планував як би притравити ...
21.12.2025 12:34 Ответить
цивільних не міняти, тоді і не буде таких ситуацій
21.12.2025 12:39 Ответить
Знайшли слабке місце, треба очікувати на подальші провокації, проникнення діверсійних груп.
21.12.2025 12:02 Ответить
Чому ми не контроюємо свій кордон? Хто за це відповість?
21.12.2025 12:03 Ответить
Тому що звикли що хтось має воювати, тільки не я.
21.12.2025 12:24 Ответить
Як хто відповість,звісно Порошенко.
21.12.2025 12:25 Ответить
*** 4 год война,а некторые не вкурсе что никто прям за 100 метров от границы войска не держит никогда,5 а то лучше 10 км от границ,тогда организовыветься оборона,аля вовчанск,а 50 тел то на 99% ждуны но не дождались решили на кацапстан свинтить
21.12.2025 12:27 Ответить
Можливо тому, що це доволі важко робити з Німеччини...
21.12.2025 12:30 Ответить
Повина бути не просто евакуація а сортування! Щоб Люди не були приречені бути разом з ватанами/ждунами!!!! Тим більше це небезпечно - навідникі, терористи, шкідники..
21.12.2025 12:36 Ответить
 
 