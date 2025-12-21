Трегубов о похищении оккупантами 50 человек в Сумской области: Это локальная провокация, а не масштабный прорыв

20 декабря из приграничного села Грабовское в Сумской области, расположенного в нескольких сотнях метров от российской границы, на территорию РФ было принудительно вывезено около пятидесяти местных жителей. Детей среди них не было.

Об этом в эфире "Суспільне. Студия" сообщил начальник отдела коммуникаций группировки объединенных сил Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, вечером и ночью подразделения российской 36-й бригады зашли в район приграничного села и пытались проникнуть вглубь Украины на один километр. Российские военные вывезли до 50 гражданских из Грабовского. Это были преимущественно мужчины.

Трегубов отметил, что это были люди, которые ранее отказались от эвакуации. Село в целом было эвакуировано, оно является полностью приграничным и расположено непосредственно на границе с РФ - российским подразделениям пришлось пройти менее двух километров.

Военное преступление

В ночь вторжения российских военных в этом районе продолжались боевые действия, и сейчас, по словам Трегубова, продолжаются меры по вытеснению армии РФ. В то же время он подчеркнул, что с точки зрения гуманитарного права ситуация является военным преступлением и фактически является похищением гражданских лиц.

Этот случай еще раз демонстрирует необходимость эвакуации из непосредственной зоны боевых действий и из приграничных территорий", - добавил он.

Провокация РФ

По словам Трегубова,действия российских военных не выглядят как попытка масштабного прорыва или крупной военной операции. По его оценке, речь идет о локальной провокации на направлении, которое ранее не было ключевым, и значительной ее частью стало именно похищение гражданских лиц. Трегубов добавил, что эти действия не имеют стратегических целей и могут быть направлены на политическую или информационную атаку.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что россияне зашли в приграничное село в Сумской области и вывезли оттуда полсотни человек. Впоследствии в ВСУ информацию подтвердили.