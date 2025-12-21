Трегубов про викрадення окупантами 50 людей на Сумщині: Це локальна провокація, а не масштабний прорив

20 грудня з прикордонного села Грабовське на Сумщині, що розташоване за кількасот метрів від російського кордону, на територію РФ було примусово вивезено близько п’ятдесяти місцевих жителів. Дітей серед них не було.

Про це в ефірі "Суспільне. Студія" повідомив начальник відділу комунікацій угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

За його словами, ввечері та вночі підрозділи російської 36-ї бригади зайшли в район прикордонного села та намагалися проникнути у глибину України до одного кілометра. Російські військові вивезли до 50 цивільних з Грабовського. Це були переважно чоловіки.

Трегубов зазначив, що це були люди, які раніше відмовилися від евакуації. Село загалом було евакуйоване, воно є повністю прикордонним і розташоване безпосередньо на кордоні з РФ - російським підрозділам довелося пройти менш як два кілометри.

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Воєнний злочин

У ніч заходу російських військових у цьому районі тривали бойові дії, і наразі, за словами Трегубова, тривають заходи з витіснення армії РФ. Водночас він наголосив, що з погляду гуманітарного права ситуація є воєнним злочином і фактично є викраденням цивільних осіб.

Цей випадок ще раз демонструє необхідність евакуації з безпосередньої зони бойових дій та з прикордонних територій", - додав він.

Провокація РФ

За словами Трегубова, дії російських військових не виглядають як спроба масштабного прориву або великої військової операції. За його оцінкою, йдеться про локальну провокацію на напрямку, який раніше не був ключовим, і значною її частиною стало саме викрадення цивільних осіб. Трегубов додав, що ці дії не мають стратегічних цілей і можуть бути спрямовані на політичну або інформаційну атаку.

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Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей. Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.