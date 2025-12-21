Лубінець звернувся до Москалькової та Червоного Хреста через викрадення окупантами 50 людей на Сумщині

Військовослужбовці збройних сил РФ примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини.

Про це нагадав у телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Порушення міжнародного гуманітарного права

За його словами, такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права - це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення.

За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації незаконно затримали близько 50 цивільних осіб - мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ.

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ", - зауважив Лубінець.

Заклик до громадян та міжнародної спільноти

Він також закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.

"І звертаюся до наших громадян: залишатися в зоні бойових дій - це небезпечно. Евакуація - це шанс зберегти себе і своїх близьких!

Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі", - резюмує омбудсмен.

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