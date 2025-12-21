УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8605 відвідувачів онлайн
Новини Штурм РФ на кордоні Сумщини Бої біля прикордоння Сумщини РФ вивезла 50 цивільних з Грабовського
1 964 22

Лубінець звернувся до Москалькової та Червоного Хреста через викрадення окупантами 50 людей на Сумщині

60 українців повернули з РФ та окупованих територій

Військовослужбовці збройних сил РФ примусово вивезли на свою територію близько 50 громадян України з Сумщини.

Про це нагадав у телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

Порушення міжнародного гуманітарного права

За його словами, такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права - це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення.

За попередньою інформацією, 18 грудня військовослужбовці збройних сил Російської Федерації незаконно затримали близько 50 цивільних осіб - мешканців села Грабовське Сумської області, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ.

"Я невідкладно звернувся до уповноваженої з прав людини в Російській Федерації з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України, повідомити про умови їх утримання та першочергові потреби, а також вжити заходів для їх негайного повернення в Україну. Також направив лист до МКЧХ", - зауважив Лубінець.

Заклик до громадян та міжнародної спільноти

Він також закликав міжнародну спільноту дати належну правову оцінку діям РФ та використати всі наявні механізми впливу для припинення незаконних депортацій цивільного населення України.

"І звертаюся до наших громадян: залишатися в зоні бойових дій - це небезпечно. Евакуація - це шанс зберегти себе і своїх близьких!

Потрібно прийняти закон про примусову евакуацію, щонайменше дітей, із територій, де існує безпосередня загроза їхньому життю та свободі", - резюмує омбудсмен.

Читайте: Сили оборони звільнили та повністю зачистили від окупантів Безсалівку на Сумщині, - Генштаб

Що передувало?

  • Раніше ЗМІ повідомили, що росіяни зайшли в прикордонне село на Сумщині й вивезли звідти півсотню людей.
  • Згодом у ЗСУ інформацію підтвердили.
  • Своєю чергою, начальник відділу комунікацій угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що йдеться про локальну провокацію, а не масштабний прорив.

Автор: 

депортація (772) викрадення (861) Сумська область (4871) Лубінець Дмитро (749) Сумський район (659) Грабовське (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Лубінець з нірки виліз..Цей пан має кожного дня верещати про катування наших полонених кац...пськими недоістотами...Скрізь...в Берліні, в Женеві у Вашінгтоні...а воно хрюкає з кущів... Скільки інформації про жахливе ставлення і катування у полоні... Про це має знати кожен житель Землі.. Гнати цього балдасмена в шию
показати весь коментар
21.12.2025 12:04 Відповісти
+13
лубінець класична zельона гнида ..йому насрати на українців .. імітує роботу
показати весь коментар
21.12.2025 12:10 Відповісти
+10
як це не називай, але висновок ганебний - цивільне населення України не має захисту. На додаток питання - а де прикордонники???
показати весь коментар
21.12.2025 12:11 Відповісти

Завантаження...

 
 