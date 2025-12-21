Майже 147 тис. людей евакуйовано із 1 червня з прифронтових територій, - Мінрозвитку

Триває евакуація населення з прифронтових регіонів України до безпечніших населених пунктів.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, з 1 червня з прифронтових територій до більш безпечних областей евакуйовано майже 147 тис. людей, серед них більш ніж 16,5 тис. дітей та понад 5 тис. осіб з обмеженою мобільністю.

Евакуація в областях

Із Донецької області евакуйовано близько 92,4 тис. людей.

Із Дніпропетровської - понад 35 тис. людей.

Із Сумської - понад 4,4 тис. людей.

З Херсонської - понад 3,7 тис. людей.

З Харківської - понад 8,3 тис. людей.

Із Запорізької - понад 2,8 тис. людей.

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"Якщо безпекова ситуація у громаді ускладнюється, важливо не зволікати з рішенням про евакуацію. Зараз створені необхідні умови, щоб люди могли виїхати організовано, безпечно та могли розраховувати на подальшу підтримку. Ми закликаємо мешканців прифронтових громад користуватися цими можливостями, адже евакуація може зберегти ваше життя", - наголосив заступник міністра Олексій Рябикін.

Транзитні центри

Зазначається, що наразі функціонує 21 транзитний центр для прийому евакуйованих громадян. Найбільше людей приймають Центри, що розташовані у Павлограді та Волоському Дніпропетровської області, а також у місті Лозова Харківської області.

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У транзитних центрах люди отримують комплексну допомогу: гуманітарну, медичну, психологічну, юридичну та соціальну. Їм допомагають відновити документи, оформити виплати та соціальні послуги, а також отримати фінансову підтримку від держави та гуманітарних організацій.

Місця проживання ВПО

У місцях тимчасового проживання внутрішньо-переміщених осіб загальна кількість ліжко-місць для тимчасового розміщення сягає понад 80,5 тис., з яких понад 7,3 тис. — залишаються вільними для поселення.

Зі свого боку, обласні військові адміністрації розгортають додаткові ліжко-місця для евакуйованого населення. Станом на 1 грудня додатково розгорнуто понад 15,2 тис. нових ліжко-місць, зокрема близько 396 для маломобільних осіб.

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Хто проводить евакуацію

Евакуація здійснюється спільними зусиллями Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції, громад, волонтерів та міжнародних партнерів.



На прифронтових територіях працюють спеціальні групи ДСНС "Фенікс" та спецпідрозділи Національної поліції України "Білий Янгол". Вони оснащені броньованим транспортом, медичними засобами та необхідним обладнанням для перевезення маломобільних людей.

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