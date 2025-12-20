Евакуація населення з півдня Одещини не планується, - Кулеба
Ситуація на півдні Одеської області є стабільною і контрольованою. Наразі евакуація населення не планується.
Про це під час брифінгу розповів віцепремʼєр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".
Евакуація не планується
"Евакуація населення не планується. Ми були в різних громадах, спілкувалися з керівниками. Ситуація абсолютно нормальна. Люди вчора були збентежені тим, що не буде продуктів, як їм отримувати пенсії... Сьогодні, коли ситуація вирівнялася, взагалі не було ніяких питань. В цілому, дуже стійкі люди, і я не почув жодних побоювань або скарг",- заявив Кулеба.
За словами урядовця, станом на сьогодні життєдіяльність Ізмаїла, Рені та інших населених пунктів, розташованих на іншому березі Дністра, забезпечена завдяки розгорнутій понтонній переправі.
У першу чергу пропускають автівки з продуктами та медикаментами. Також здійнюється інкасація для своєчасних виплат пенсій і допомог.
Опрацьовується можливість розширення логістичних можливостей
Віцепремʼєр-міністр додав, що наразі відповідні служби опрацьовують можливість розширення логістичних можливостей у регіоні.
"Протягом тижня ми розгорнемо два альтернативних шляхи логістики. Один буде постійний, другий – ще один понтонний міст. Це короткострокова перспектива. І протягом двох місяців ми зробимо ще два додаткових альтернативних шляхи для збільшення транспортного забезпечення обох боків річки Дністер", - сказав Кулеба.
Що передувало?
- Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.
- 20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.
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