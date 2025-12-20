Розбираємося з людьми, які відповідають за ППО Одещини, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що можливі кадрові рішення щодо посадовців, відповідальних за роботу протиповітряної оборони в Одеській області.

Про це президент Володимир Зеленський зазначив під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"На місці мій зам по регіональній політиці (Віктор. - Ред.) Микита доповідає мені і допомагає, на місці повинен бути вже віцепрем'єр Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", - сказав Зеленський.

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Стосовно можливих кадрових рішень у повітряних силах на півдні Президент зауважив: "Залиште нам цей діалог, будь ласка. Між мною і головкомом".

Зеленський також заявив, що поставив завдання - забезпечити людей найнеобхіднішим: продуктами, паливом, ліками.

"Одразу після масованих ударів - і не перших, і не останніх (…) - ми провели кілька нарад в онлайн-форматі, в телефонному форматі. Командувач отримав завдання тимчасові інфраструктурні рішення дуже швидко зробити для того, щоб у людей були всі можливості, принаймні мінімальні необхідності, які потрібні - від продуктів харчування до палива, медичних препаратів тощо", - зазначив глава держави.

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