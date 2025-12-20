Разбираемся с людьми, отвечающими за ПВО Одесской области, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что возможны кадровые решения в отношении должностных лиц, ответственных за работу противовоздушной обороны на Одесщине.
Об этом президент Владимир Зеленский отметил во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"На месте мой зам по региональной политике (Виктор. - Ред.). Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер Кулеба, который отвечает также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", - сказал Зеленский.
Относительно возможных кадровых решений в воздушных силах на юге Президент отметил: "Оставьте нам этот диалог, пожалуйста. Между мной и главнокомандующим".
Зеленский также заявил, что поставил задачу - обеспечить людей самым необходимым: продуктами, топливом, лекарствами.
"Сразу после массированных ударов - и не первых, и не последних (...) - мы провели несколько совещаний в онлайн-формате, в телефонном формате. Командующий получил задание очень быстро принять временные инфраструктурные решения для того, чтобы у людей были все возможности, по крайней мере минимальные необходимости, которые нужны - от продуктов питания до топлива, медицинских препаратов и т.д.", - отметил глава государства.
