3 225 49

Разбираемся с людьми, отвечающими за ПВО Одесской области, - Зеленский

ПВО в Одесской области

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможны кадровые решения в отношении должностных лиц, ответственных за работу противовоздушной обороны на Одесщине.

Об этом президент Владимир Зеленский отметил во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру общения с представителями СМИ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На месте мой зам по региональной политике (Виктор. - Ред.). Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер Кулеба, который отвечает также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесской области", - сказал Зеленский.

Относительно возможных кадровых решений в воздушных силах на юге Президент отметил: "Оставьте нам этот диалог, пожалуйста. Между мной и главнокомандующим".

Зеленский также заявил, что поставил задачу - обеспечить людей самым необходимым: продуктами, топливом, лекарствами.

"Сразу после массированных ударов - и не первых, и не последних (...) - мы провели несколько совещаний в онлайн-формате, в телефонном формате. Командующий получил задание очень быстро принять временные инфраструктурные решения для того, чтобы у людей были все возможности, по крайней мере минимальные необходимости, которые нужны - от продуктов питания до топлива, медицинских препаратов и т.д.", - отметил глава государства.

Топ комментарии
+23
Велика біда,коли чотириразовий ухилянт-дебіл-кремлівська маріонетка керує країною
показать весь комментарий
20.12.2025 16:06 Ответить
+17
З Міндічем ти, ****, вже розібрався?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:10 Ответить
+11
показать весь комментарий
20.12.2025 16:10 Ответить
"розбираємось також з людьми"!Цар розбирається і нерадивих бояр покарає!
показать весь комментарий
20.12.2025 16:04 Ответить
Командувачі ПвК "Південь" і Командувач ОК "Південь" - Усьо??? На пенсії?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:37 Ответить
диму без вогню не буває - самі ППО-шники півдня кажуть, що через безглузді накази командувача ПВК Південь Карпенка було втрачено кілька ЗРК
показать весь комментарий
20.12.2025 16:42 Ответить
"щоб у людей були всі можливості, принаймні мінімальні необхідності, які потрібні - від продуктів харчування до палива, медичних препаратів тощо", - зазначив глава держави - це що таке???

Так це база.
А зарплати які?
А + інфляція?
Вони що, салом торгують і ціну міняють кожного дня?

Тварі
показать весь комментарий
20.12.2025 17:04 Ответить
Сам з собою буде розбиратись...
або Содолю, ще один значьок повісь...
показать весь комментарий
20.12.2025 16:06 Ответить
показать весь комментарий
20.12.2025 16:10 Ответить
В цей момент система ПВо була беззахисна, і збройні сили Московії могли робити з нами все що завгодно. Для мене досі загадка чому не напав на нас Путлер тоді в 2020 році. Клістрони можна носити в кишені.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:24 Ответить
блаЗЄнські, звісно, виродки.
Але тут питання і до командирів, що віддали ці клістрони. Перший обов'язок кожного командира -- боєздатність підрозділу. Тому треба було поставити варту і тупо прогнати заср@них цивілів.

Принаймні був би розголос. Але вони вчинили як звичайні совкові командири.

Скажете, боялися звільнення чи покарання? А якби кацапи вдарили по них, то це було б не так страшно?

Якщо боялися, то треба було обирати іншу професію. Цивільну. Продавати майонез.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:42 Ответить
якщо дрони над морем малопомітні може тоді чергувати на катерах?
щоб заздалегідь сбивати?

(статтю не читав бо краще споглядати як дебільне дите жере землю
ніж потуги найпотужнішого)
показать весь комментарий
20.12.2025 16:07 Ответить
Розбираємося? Паяльник в дупу?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:08 Ответить
Командувач ВМС прочитав і напружився....
показать весь комментарий
20.12.2025 16:38 Ответить
А Командувач Сил берегової оборони надав команду ОВА вимкнути живлення - щоб паяльник не працював....
показать весь комментарий
20.12.2025 16:43 Ответить
аби верховнокомандуючий не напружився та на себе не вийшов
показать весь комментарий
20.12.2025 16:48 Ответить
З Міндічем ти, ****, вже розібрався?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:10 Ответить
Шкіпера зловили?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:11 Ответить
пора викидати з держави того, хто обібрався бути гарантом безпеки життя громадян держави, але шукає винних , яким український народ цих повноважень не давав
показать весь комментарий
20.12.2025 16:12 Ответить
Нашли крайних! Хотя, если сорок генералов на одну бригаду ПВО. Но думая станет крайним не сорок генералов, а комбриг!
показать весь комментарий
20.12.2025 16:12 Ответить
Узяв під особистий контроль?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:13 Ответить
Розбираємося, готуємося, працюємо, просуваємося...
показать весь комментарий
20.12.2025 16:15 Ответить
Заставка новости, картинка ! Говорит все, про ПВО!
показать весь комментарий
20.12.2025 16:15 Ответить
С Наемом, с трех уровневой защитой уже рАзобрались?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:17 Ответить
Щоб вести війну, треба прогнозувати і планувати. А ти "розбираєшся" без кінця. У тебе понос із мирних угод і формул миру, і воювати не виходить.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:17 Ответить
А з наявністю засобів для збиття вже розібрались? Якщо їх нема, то люди мали їх собі на кухнях зібрати?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:18 Ответить
Зеленскій: - Чому вони не збивали моїми потужними обіцянками?!
показать весь комментарий
20.12.2025 16:19 Ответить
не думав, що у нас ППо по областях розділяється - я думав по рівнях: стратегічні обєкти, потім важливі державні..., потім ще менш важливі! А тут зовсім інші ставки! А бункер дЄрмака Зе, цікаво, на якому місці знаходиться ?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:21 Ответить
Ну вы такие нескромные вопрос задаете !!!!!
В бункере у Вовочки - спальня!!!!
А она пустует почти месяц
И пока в спальню не вернется вторая ВОВИНА половинка
Бункер у Вовочки - не в приоритете
Вовочка пока занялся международкой
Вот вернется Андрюша - и все наладится
И Вовочка с Андрюшей заживут - как раньше
И все у них будет ОК
И мы с вами заживем как раньше
То есть останемся в дупе
Каждому - свое....
показать весь комментарий
20.12.2025 16:31 Ответить
Заспокоїли - так заспокоїли...
показать весь комментарий
20.12.2025 16:32 Ответить
Коли все разбили,тоді розбираються
показать весь комментарий
20.12.2025 16:23 Ответить
З піхоти ППОшників повернуть?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:24 Ответить
Замість ППОшнників старих дідів понабирали, рушниці дали, в зарплатню не дають. Це почесний обов'язок. Чому діди ? Раніше інколи були молоді люди,але із ТЦК знимало з машін навіть під час наліту безпилотників.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:30 Ответить
Та то фигня
Я тут слышала ,что женщин собираются посадить на самолеты
Чтобы сбивать дроны
Быстрые курсы летной подготовки!!!!!
Ну разве это не *****....но?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:34 Ответить
Если над Киевом, шахед два часа может круги "нарезать"? Для кого, этот Заяв?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:31 Ответить
Стерненко стільки про це писав і говорив. Ви кончені довбайоби та слоупоки, які реагують лише на наслідки. Превентивно діяти не вмієте і не хочете. Настільки тупі, що навіть коли вас попереджають, то нічого не робите.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:31 Ответить
Стерненко офицер ПВО? Или *********?
показать весь комментарий
20.12.2025 16:32 Ответить
главний після Безуглой
показать весь комментарий
20.12.2025 16:39 Ответить
У Стерненка є зенітні дрони. Яких у військових немає. Або їх не вистачає. І якщо людина знає про проблеми з ППО від військових та озвучує їх, то до чого тут "попіздєть"???
показать весь комментарий
20.12.2025 16:43 Ответить
Пардон, где он их взял?
показать весь комментарий
20.12.2025 17:03 Ответить
Навіщо дурня вмикаєте? Відповідь же ж знаєте.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:05 Ответить
Нет, не знаю. Я помню, столько героев, которые не далеко от меня бегали. Я не герой! И оказалось, что те которые бегали, то же далеко не герои!
показать весь комментарий
20.12.2025 17:08 Ответить
Це вже якийсь потік свідомості пішов. Ну Ви тут поспілкуйтеся самі з собою. А коли закінчете, то продовжимо.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:29 Ответить
точно ! ось в нас у Вознесенську відбили атаку і сидимо зі світлом , два рази відбили
показать весь комментарий
20.12.2025 16:38 Ответить
під час атаки тільки на три години зникало світло
показать весь комментарий
20.12.2025 16:40 Ответить
Расскажу, вам суслики, про «хайп» 1998 год, первый парад в Киеве с боевой техникой.! Трудный марш, командир сводной дивизии ( ПВО не знаю аналогов) ведет колонну в Киев. Стоит вся одесская трасса, кто знает, там есть « тягун», колонну войск ПВО (только ПВО) видно на начале и выезде с «тягуна». Пришли в Киев без ДТП и приключений! Главной новостью СМИ! Было как полковник вышел пописять! Не о том, как смогли реанимировать старье! Не о том, как сформированные расчеты «умудрились» «ненакосячить»! А о том! Как полковник писял! Кто не верит, могут поискать в архивах! Хотя вряд ли найдут!
показать весь комментарий
20.12.2025 16:52 Ответить
Ну, вы же Одесситы, так наведите шмон, если не налили, так налейте и випийте, порядку после этого будет больше.
показать весь комментарий
20.12.2025 16:53 Ответить
А з підарасом, який ****** про мільони дронів-перехоплювачів, коли ти розберешся? Гундосий такий, неголений бомж? Бреше увесь час...
показать весь комментарий
20.12.2025 17:18 Ответить
Напевно ППО керує якийсь довбо.б, як і на окремих ділянках фронту військами.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:18 Ответить
Незламний ти наш сцикля...
показать весь комментарий
20.12.2025 17:36 Ответить
Годинник Найвеличнішогго відстає на 6 років. Воно то краще пізно ніж ніколи, але сотрясаніє воздуха боневтіком нічого не змінить.
показать весь комментарий
20.12.2025 17:36 Ответить
 
 