Последствия вражеского удара по Одесской области: погибли восемь человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 19 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Восемь жизней унесла вражеская атака на Одесскую область, еще двадцать семь человек получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также были повреждены легковые автомобили.

Все пожары оперативно ликвидированы.

Последствия российской атаки

Одесская область

