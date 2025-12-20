Последствия вражеского удара по Одесской области: погибли восемь человек. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 19 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области.

Как сообщает ГСЧС Украины.

Восемь жизней унесла вражеская атака на Одесскую область, еще двадцать семь человек получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также были повреждены легковые автомобили.

Все пожары оперативно ликвидированы.

Последствия российской атаки













