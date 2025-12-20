1 889 0
Последствия вражеского удара по Одесской области: погибли восемь человек. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером 19 декабря россияне в очередной раз массированно атаковали припортовую инфраструктуру Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует ГСЧС Украины.
Восемь жизней унесла вражеская атака на Одесскую область, еще двадцать семь человек получили ранения. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.
На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также были повреждены легковые автомобили.
Все пожары оперативно ликвидированы.
Последствия российской атаки
