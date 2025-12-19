3 297 21
Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины: семь погибших, 15 раненых
В пятницу, 19 декабря, Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В следствие атаки погибли семь человек, еще пятнадцать получили ранения.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Враг атаковал баллистическими ракетами
"Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. Вследствие удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке", - рассказал чиновник.
Есть жертвы и раненые
По предварительной информации, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.
"Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой", - добавил Кипер.
