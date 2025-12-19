РУС
Обстрел Одессы
3 297 21

Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины: семь погибших, 15 раненых

взрывы, дым

В пятницу, 19 декабря, Россия нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области. В следствие атаки погибли семь человек, еще пятнадцать получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Враг атаковал баллистическими ракетами

"Сегодня вечером враг вновь массированно атаковал баллистическими ракетами объект портовой инфраструктуры Одесского района. Вследствие удара произошло возгорание грузовых автомобилей на парковке", - рассказал чиновник.

Есть жертвы и раненые

По предварительной информации, семь человек погибли. Еще пятнадцать получили ранения и госпитализированы. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

"Работа оперативных и экстренных служб осложнена постоянно продолжающейся воздушной тревогой", - добавил Кипер.

Автор: 

Одесса (8125) Одесская область (4043) порт (758) атака (832) Одесский район (389)
Топ комментарии
+20
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
показать весь комментарий
19.12.2025 22:50 Ответить
+15
Кремлівське падло повинно здохнути !!
показать весь комментарий
19.12.2025 22:56 Ответить
+12
А вбивця розказує про мир
показать весь комментарий
19.12.2025 22:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Чи бояться пекла слуги Сатани?
показать весь комментарий
20.12.2025 00:28 Ответить
До нового року.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:39 Ответить
А крівороге падло зі свої Кіпєром яке ******** всі гроші на захист Одеської енергетики?
показать весь комментарий
20.12.2025 00:27 Ответить
в Миколаїві зараз армагедець,14 влучань
показать весь комментарий
19.12.2025 22:56 Ответить
😢
показать весь комментарий
20.12.2025 00:29 Ответить
Царство Небесне загиблим!
показать весь комментарий
19.12.2025 23:00 Ответить
Шо там **** зелена , де Фламінги ?
показать весь комментарий
19.12.2025 23:01 Ответить
А чим по рашистським об'єктам б'ють? Твоєю дупою?
показать весь комментарий
19.12.2025 23:37 Ответить
По Москві та Пітеру?
показать весь комментарий
19.12.2025 23:38 Ответить
Ідіот! Б'ють туди, де найефективніше, і де можна прорватись через ППО. Б'ють по рашистській економіці, і це дає свої плоди.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:43 Ответить
Черги за пальним в раші на заправках є ?
Ціни на паливо виросли ?
Щось ніхто не хвалиться ...
показать весь комментарий
20.12.2025 00:04 Ответить
Ще один ідіот! При чому тут черги на заправках?! Якщо казати про удари по нафтопереробним заводам, то це впливає на ціну бензину (що негативно впливає на всю рашистську економіку). Розбомблені рашистські НПЗ не сплачують податки у державну скарбницю, з якої фінансується армія. Раша вимушена закуповувати бензин за кордоном, і витрачати на це свої фінанси. Та нафта, яка не перероблена на НПЗ, потрапляє, та ще й з дисконтом, на світовий ринок, знижуючи світові ціни на нафту, і таким чином Раша від цієї продажі майже нічого не отримує. Але, удари наносяться не лише по НПЗ.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:23 Ответить
...тобто нікуди
показать весь комментарий
20.12.2025 00:25 Ответить
Тут фламіндіч не допоміг би
показать весь комментарий
19.12.2025 23:39 Ответить
Де балістика?Важніше копійку відмінити,ніж обороною займатись.Цирк жахів якись.
показать весь комментарий
19.12.2025 23:49 Ответить
Весь інтернет переповнений відео де по Одесі ходять гурти здорових мужиків які гамселять ТЦКшників і знімають відео для ютубу, а збивати дрони немає кому
показать весь комментарий
20.12.2025 00:02 Ответить
Ну так тут же всі коментатори проти того, щоб тих здорових "мужиків, які ходять і гамселять ТЦКшників", мобілізували до ЗСУ.
показать весь комментарий
20.12.2025 00:28 Ответить
 
 