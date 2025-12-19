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Новини Обстріли Одещини
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Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини: семеро загиблих, ще 15 - поранені

вибухи, дим

У п'ятницю, 19 грудня, Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки загинули семеро людей, ще 15 зазнали поранень. 

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворог атакував балістичними ракетами

"Сьогодні ввечері ворог знов масовано атакував балістичними ракетами об’єкт портової інфраструктури Одеського району. Внаслідок удару сталося загорання вантажних автомобілів на парковці", - розповів посадовець.

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Є жертви та поранені

За попередньою інформацією, семеро людей загинули. Ще п’ятнадцять зазнали поранень та ушпиталені. Лікарі надають їм всю необхідну допомогу.

"Робота оперативних та екстрених служб ускладнена постійно триваючою повітряною тривогою", - додав Кіпер. 

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Автор: 

Одеса (5876) Одеська область (4156) порт (2182) атака (1731) Одеський район (675)
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Топ коментарі
+29
Всім мерзенним рашистським вбивцям горіти у пеклі...
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19.12.2025 22:50 Відповісти
+22
Кремлівське падло повинно здохнути !!
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19.12.2025 22:56 Відповісти
+21
А вбивця розказує про мир
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19.12.2025 22:45 Відповісти

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