Вантажівкам заборонили рух трасою Одеса - Рені

На Одещині припинили рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року ПРИПИНЕНО РУХ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені", - йдеться в повідомленні.

Власників транспортних компаній та водіїв просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування маршрутів вантажних перевезень.

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Причина

Як передає ЕП із посиланням на ОВА, рух автотрасою було припинено 18 грудня після удару ворожого дрону по мосту в Маяках, однак вночі рух тимчасово відновили.

Водночас вранці у зв'язку повітряними тривогами та новими спробами ворога атакувати цю місцевість влада ухвалила рішення повністю закрити трасу Одеса–Рені для проїзду вантажівок.

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