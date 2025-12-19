Вантажівкам заборонили рух трасою Одеса - Рені
На Одещині припинили рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року ПРИПИНЕНО РУХ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені", - йдеться в повідомленні.
Власників транспортних компаній та водіїв просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування маршрутів вантажних перевезень.
Причина
Як передає ЕП із посиланням на ОВА, рух автотрасою було припинено 18 грудня після удару ворожого дрону по мосту в Маяках, однак вночі рух тимчасово відновили.
Водночас вранці у зв'язку повітряними тривогами та новими спробами ворога атакувати цю місцевість влада ухвалила рішення повністю закрити трасу Одеса–Рені для проїзду вантажівок.
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а от кілька десятків невідомих дронів, які покладуть трансформатори, леп та інші енергооб'єкти пмр наразі були б дуже доречні
але, тірасполь нє трож!
вистачило б одного підрозділу буданова!