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Новини Обстріли Одещини
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Вантажівкам заборонили рух трасою Одеса - Рені

Вантажівкам заборонили рух трасою Одеса-Рені: у чому причина?

На Одещині припинили рух вантажного транспорту автомобільною дорогою М-15 Одеса-Рені.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Враховуючи оперативну ситуацію в регіоні та з метою ліквідації наслідків ворожих обстрілів Одещини, рішенням Ради оборони Одеської області від 19 грудня 2025 року ПРИПИНЕНО РУХ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ автомобільною дорогою М-15 Одеса - Рені", - йдеться в повідомленні.

Власників транспортних компаній та водіїв просять врахувати вищезазначену інформацію під час планування маршрутів вантажних перевезень.

Вантажівкам заборонили рух трасою Одеса-Рені: у чому причина?

Читайте: Наслідки ворожого удару по Одещині: пошкоджено енергетичну інфраструктуру, госпіталізовано жінку. ФОТОрепортаж

Причина

Як передає ЕП із посиланням на ОВА, рух автотрасою було припинено 18 грудня після удару ворожого дрону по мосту в Маяках, однак вночі рух тимчасово відновили.

Водночас вранці у зв'язку повітряними тривогами та новими спробами ворога атакувати цю місцевість влада ухвалила рішення повністю закрити трасу Одеса–Рені для проїзду вантажівок.

Читайте: Для цивільного транспорту закрили доступ до траси Краматорськ-Добропілля, - ОВА

Автор: 

Одеса (5876) Одеська область (4156) траса (86) Одеський район (675)
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Топ коментарі
+9
чого у кацапській пмр досі є світло?
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19.12.2025 16:08 Відповісти
+5
доволі емоційно та епічно
а от кілька десятків невідомих дронів, які покладуть трансформатори, леп та інші енергооб'єкти пмр наразі були б дуже доречні
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19.12.2025 16:38 Відповісти
+4
саме цього і прагнули підари!
але, тірасполь нє трож!
вистачило б одного підрозділу буданова!
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19.12.2025 16:10 Відповісти

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