Грузовикам запретили движение по трассе Одесса - Рени
В Одесской области прекратили движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса -Рени.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесской области, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря 2025 года ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени", - говорится в сообщении.
Владельцев транспортных компаний и водителей просят учесть вышеуказанную информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок.
Причина
Как передает ЭП со ссылкой на ОВА, движение по автотрассе было прекращено 18 декабря после удара вражеского дрона по мосту в Маяках, однако ночью движение временно возобновили.
В то же время утром в связи с воздушными тревогами и новыми попытками врага атаковать эту местность власти приняли решение полностью закрыть трассу Одесса-Рени для проезда грузовиков.
але, тірасполь нє трож!
вистачило б одного підрозділу буданова!
НІ???
Та про що ж ти мелеш?
по по друге: у мене особисто, нема звернення від молдови!
по трете: країна терорист одинадцять років погрожує озброєним вторгнення з території молдови.
мабуть у нас таки президенти та такі спецслужби, що досі не можуть вирішить таки питання!
але, вивозизи суддю в багажнику. допомагали в афганістані вивозити песиків. щось там в йемені по пустелі ганяли. десь у африці.....
топлять кацапські корита де достають. але, поруч неспроможні вирішити!
а от кілька десятків невідомих дронів, які покладуть трансформатори, леп та інші енергооб'єкти пмр наразі були б дуже доречні
1. Я привів тобі прислів"я - тому мені однаково, чи ти - "атеїст", "чи анімаліст"...
2. Якщо у тебе, особисто, нема звернення від Молдови, то й у України його НЕМАЄ...
3. Хто там кому і чим "погрожує" - нікого не "трахає". Україна дотримується міжнародного законодавства.
4. Якщо вивозили суддю в багажнику - це вина "зеленого полудурка", а не України...
5. Про "песиків" нічого не чув...
6. Топлять кацапські корита у НЕЙТРАЛЬНИХ водах...
ти мене побідив!
навіть, дивитися у сторону тирасполя не буду!
домовились?