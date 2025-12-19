РУС
Новости Обстрелы Одесчины
Грузовикам запретили движение по трассе Одесса - Рени

Грузовикам запретили движение по трассе Одесса-Рени: в чем причина?

В Одесской области прекратили движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса -Рени.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Что известно

"Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесской области, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря 2025 года ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени", - говорится в сообщении.

Владельцев транспортных компаний и водителей просят учесть вышеуказанную информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок.

Грузовикам запретили движение по трассе Одесса-Рени: в чем причина?

Причина

Как передает ЭП со ссылкой на ОВА, движение по автотрассе было прекращено 18 декабря после удара вражеского дрона по мосту в Маяках, однако ночью движение временно возобновили.

В то же время утром в связи с воздушными тревогами и новыми попытками врага атаковать эту местность власти приняли решение полностью закрыть трассу Одесса-Рени для проезда грузовиков.

Одесса (8125) Одесская область (4043) трасса (109) Одесский район (389)
чого у кацапській пмр досі є світло?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:08 Ответить
саме цього і прагнули підари!
але, тірасполь нє трож!
вистачило б одного підрозділу буданова!
показать весь комментарий
19.12.2025 16:10 Ответить
"Коли Бог хоче когось покарать - він позбавляє того розуму...". "Тирасполь" - територія МОЛДОВИ. У тебе є звернення МОЛДОВИ, на проведення яких-небудь, дій, на суверенній території сусідньої держави?
НІ???
Та про що ж ти мелеш?
показать весь комментарий
19.12.2025 16:16 Ответить
по перше: я атеїст, мені похер на твою релігію!
по по друге: у мене особисто, нема звернення від молдови!
по трете: країна терорист одинадцять років погрожує озброєним вторгнення з території молдови.
мабуть у нас таки президенти та такі спецслужби, що досі не можуть вирішить таки питання!
але, вивозизи суддю в багажнику. допомагали в афганістані вивозити песиків. щось там в йемені по пустелі ганяли. десь у африці.....
топлять кацапські корита де достають. але, поруч неспроможні вирішити!
показать весь комментарий
19.12.2025 16:28 Ответить
доволі емоційно та епічно
а от кілька десятків невідомих дронів, які покладуть трансформатори, леп та інші енергооб'єкти пмр наразі були б дуже доречні
показать весь комментарий
19.12.2025 16:38 Ответить
Ти - ІДІОТ? "Намолов сім мішків гречаної вовни, і всі - неповні...".
1. Я привів тобі прислів"я - тому мені однаково, чи ти - "атеїст", "чи анімаліст"...
2. Якщо у тебе, особисто, нема звернення від Молдови, то й у України його НЕМАЄ...
3. Хто там кому і чим "погрожує" - нікого не "трахає". Україна дотримується міжнародного законодавства.
4. Якщо вивозили суддю в багажнику - це вина "зеленого полудурка", а не України...
5. Про "песиків" нічого не чув...
6. Топлять кацапські корита у НЕЙТРАЛЬНИХ водах...
показать весь комментарий
19.12.2025 17:02 Ответить
всьо!
ти мене побідив!

навіть, дивитися у сторону тирасполя не буду!
домовились?
показать весь комментарий
19.12.2025 17:03 Ответить
Запасайтеся пальним! Будуть перебої і ціни підскочать...
показать весь комментарий
19.12.2025 16:17 Ответить
Чого не змогли добитись кацапи, зроблять Зе-ОПешні.
показать весь комментарий
19.12.2025 16:24 Ответить
 
 