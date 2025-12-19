Грузовикам запретили движение по трассе Одесса - Рени

В Одесской области прекратили движение грузового транспорта по автомобильной дороге М-15 Одесса -Рени.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Учитывая оперативную ситуацию в регионе и с целью ликвидации последствий вражеских обстрелов Одесской области, решением Совета обороны Одесской области от 19 декабря 2025 года ПРЕКРАЩЕНО ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОГО ТРАНСПОРТА по автомобильной дороге М-15 Одесса - Рени", - говорится в сообщении.

Владельцев транспортных компаний и водителей просят учесть вышеуказанную информацию при планировании маршрутов грузовых перевозок.

Читайте: Последствия вражеского удара по Одесской области: повреждена энергетическая инфраструктура, госпитализирована женщина. ФОТОрепортаж

Причина

Как передает ЭП со ссылкой на ОВА, движение по автотрассе было прекращено 18 декабря после удара вражеского дрона по мосту в Маяках, однако ночью движение временно возобновили.

В то же время утром в связи с воздушными тревогами и новыми попытками врага атаковать эту местность власти приняли решение полностью закрыть трассу Одесса-Рени для проезда грузовиков.

Читайте: Для гражданского транспорта закрыли доступ к трассе Краматорск-Доброполье, - ОВА