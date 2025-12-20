Наслідки ворожого удару по Одещині: загинуло вісім людей. ФОТОрепортаж

Ввечері 19 грудня росіяни вкотре масовано атакували припортову інфраструктуру Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

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Наслідки російської атаки













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