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Новини Обстріли Одещини
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Наслідки ворожого удару по Одещині: загинуло вісім людей. ФОТОрепортаж

Ввечері 19 грудня росіяни вкотре масовано атакували припортову інфраструктуру Одещини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.

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Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.

На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.

Усі пожежі оперативно ліквідовані.

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Наслідки російської атаки

Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина
Одещина

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Автор: 

обстріл (34817) Одеса (5876) Одеська область (4158) Одеський район (675)
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Топ коментарі
+21
Ось так варвари знищують Одесу ,а хтось граєтся в якісь перемовини ,ворог ніякого миру не бажає про це вчора заявив рашиський чорт ,допоки не знищать кривавого терориста це жахітя не припинется.
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20.12.2025 08:39 Відповісти
+9
І Зеленський і Путлер усе роблять згідно домовленностей Оману .
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20.12.2025 09:31 Відповісти
+8
Пишуть, що у Чорному морі було підбито ще один танкер («SAFEEN BARONESS») російського «тіньового флоту», що прямував у Новоросійськ для завантаження нафти.
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20.12.2025 08:49 Відповісти

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