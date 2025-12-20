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Наслідки ворожого удару по Одещині: загинуло вісім людей. ФОТОрепортаж
Ввечері 19 грудня росіяни вкотре масовано атакували припортову інфраструктуру Одещини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДСНС України.
Вісім життів обірвала ворожа атака на Одещину, ще двадцять сім людей зазнали поранень. Частина постраждалих перебувала в автобусі, який опинився в епіцентрі удару.
На парковці спалахнули вантажні автомобілі, також зазнали пошкоджень легкові автівки.
Усі пожежі оперативно ліквідовані.
Наслідки російської атаки
Топ коментарі
+21 Володимир Омельянов
показати весь коментар20.12.2025 08:39 Відповісти Посилання
+9 Владимир Сухов #378743
показати весь коментар20.12.2025 09:31 Відповісти Посилання
+8 Тонка червона лінія
показати весь коментар20.12.2025 08:49 Відповісти Посилання
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