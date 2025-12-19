Зростання цін на пальне, через російський удар по мосту на Одещині, не буде , – Свириденко

Уряд терміново ліквідовує наслідки російського обстрілу основного мосту, який з’єднує Одесу та Ізмаїл.

Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Забезпечення альтернативного транспортного сполучення

За словами глави уряду, першочерговим завданням є організація максимально можливого альтернативного транспортного сполучення між частинами Одеської області. До робіт залучені всі профільні служби, а дії координуються з міжнародними партнерами.

Контроль за цінами

Свириденко наголосила, що регіон забезпечений усіма необхідними ресурсами для збереження гуманітарної стабільності. Вона також запевнила, що зростання цін, зокрема вартості пального, не очікується, а банківська та платіжна системи працюють у штатному режимі.

Пасажирські перевезення

Уряд спрощує умови пасажирських перевезень, насамперед автобусного сполучення, паралельно розширюючи можливості залізничного транспорту. Окрема увага приділяється створенню умов для безперервної роботи бізнесу.

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Координація дій уряду

Віце-прем’єр-міністр Олексій Кулеба визначений відповідальним за координацію всіх дій з ліквідації наслідків російського обстрілу мосту.