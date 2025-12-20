Роста цен на топливо из-за российского удара по мосту на Одесщине не будет, – Свириденко
Правительство срочно ликвидирует последствия российского обстрела основного моста, соединяющего Одессу и Измаил.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
Обеспечение альтернативного транспортного сообщения
По словам главы правительства, первоочередной задачей является организация максимально возможного альтернативного транспортного сообщения между частями Одесщины. К работам привлечены все профильные службы, а действия координируются с международными партнерами.
Контроль за ценами
Свириденко подчеркнула, что регион обеспечен всеми необходимыми ресурсами для сохранения гуманитарной стабильности. Она также заверила, что рост цен, в частности стоимости топлива, не ожидается, а банковская и платежная системы работают в штатном режиме.
Пассажирские перевозки
Правительство упрощает условия пассажирских перевозок, прежде всего автобусного сообщения, параллельно расширяя возможности железнодорожного транспорта. Отдельное внимание уделяется созданию условий для непрерывной работы бизнеса.
Координация действий правительства
Вице-премьер-министр Алексей Кулеба определен ответственным за координацию всех действий по ликвидации последствий российского обстрела моста.
