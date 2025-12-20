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Новини Обстріли Одещини
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Зеленський анонсував звільнення командувача ПвК "Південь" Карпенка: "Знайдуть іншу кандидатуру"

Карпенко

Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Карпенка звільнять

На тлі масованих російських обстрілів президент заявив, що протиповітряна оборона Одеської області буде посилена. Також буде замінено командування.

"Безумовно, ми будемо боротись за логістику кожного нашого регіону... Зараз боремося за Одесу. Посилюємо ППО. Посилювати будемо і, якщо чесно, командування. Я сьогодні проговорив це питання - щодо заміни командувача ПК "Південь" Карпенка. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру",- сказав очільник держави.

Президент наголосив, що на такі ситуації треба реагувати вчасно та швидко.

"Як би нам не було важко реагувати, треба захищати максимально людей, захищати максимально Одесу та інші наші регіони",- додав Зеленський.

Зазначимо, що генерал-майор Дмитро Карпенко є командувачем ПвК "Південь" з 2022 року.

Читайте також: Удар по мосту на Одещині: транспортне сполучення через Дністер частково відновлено

Що передувало?

  • Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.
  • 20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.
  • Евакуація з півдня Одещини наразі не планується.

Читайте також: Розбираємося з людьми, які відповідають за ППО Одещини, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28230) Одеська область (4158) ППО (4232) звільнення (2773)
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Топ коментарі
+48
А Сирський його цілком влаштовує, як і Малюк, під носом якого над Києвом тягають ганчірку з двоголовим півнем.
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20.12.2025 19:41 Відповісти
+35
звільняти потрібно верховного ухилянта, бо без усунення причини все решта це лише імітація діяльності... Систематичні пройоби та провали це не провина виконавців, це доказ того, що на стратегічному рівні планування та керування державою сидить примітивний зелений чоловічок, який сам про себе казав з гордістю в хрипатому голосі: я не маю часу думати стратегічно. Якби цей невіглас та нікчема мав хоч трохи розуму то він би знав слова Сунь Цзи: тактика без стратегії це лише метушня перед поразкою. Саме тому ми після реальних стратегічних успіхів 2022 року, які були досягнуті завдяки нашим добровольцям, волонтерам та ЗСУ, зусиллями телепня, нікчеми та світоглядного інваліда зеленського, перетворили можливість підписати гідний мир на наших умовах на те ганьбище, яке спостерігаємо зараз.
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20.12.2025 20:09 Відповісти
+23
Карпенко не відбив атаку дрона ввіреним йому у розпорядження асвальтом

якось так, вова, якщо ти одночасно посилюєш ППО Півдня Держави

тоді як стосовно голови Київської військової адміністрації тимура ткаченка ?
він вже знайшов яка падлюка дрони з кацапською ганчіркою над столицею пускає ?
а якщо та кацапська ганчірка вофкє на голову впаде в прямом ефірє відосика ?

.
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20.12.2025 20:08 Відповісти

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