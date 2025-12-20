Зеленський анонсував звільнення командувача ПвК "Південь" Карпенка: "Знайдуть іншу кандидатуру"

Президент Володимир Зеленський анонсував звільнення з посади командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенка.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на питання журналістів, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Карпенка звільнять

На тлі масованих російських обстрілів президент заявив, що протиповітряна оборона Одеської області буде посилена. Також буде замінено командування.

"Безумовно, ми будемо боротись за логістику кожного нашого регіону... Зараз боремося за Одесу. Посилюємо ППО. Посилювати будемо і, якщо чесно, командування. Я сьогодні проговорив це питання - щодо заміни командувача ПК "Південь" Карпенка. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру",- сказав очільник держави.

Президент наголосив, що на такі ситуації треба реагувати вчасно та швидко.

"Як би нам не було важко реагувати, треба захищати максимально людей, захищати максимально Одесу та інші наші регіони",- додав Зеленський.

Зазначимо, що генерал-майор Дмитро Карпенко є командувачем ПвК "Південь" з 2022 року.

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Що передувало?

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

20 грудня повідомлялося, що люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.

Евакуація з півдня Одещини наразі не планується.

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