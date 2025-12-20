Удар по мосту на Одещині: транспортне сполучення через Дністер частково відновлено

Люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита за результатами наради на Одещині з представниками місцевих громад, головами районів за участі очільника ОВА Олега Кіпера, передає Цензор.НЕТ.

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"Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через р.Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами", - йдеться в повідомленні.

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Що вже зроблено?

Зазначається, що вже відновлено сталу роботу фінансових установ. Банки працюють у штатному режимі, всі банкомати забезпечені готівкою.

Поштові відділення відновили роботу згідно з графіком, пенсія, інші виплати й кореспонденція доставляються в штатному режимі.

Продуктові магазини відновили постачання продукції та товарів. Усе необхідне для людей є на полицях торговельних мереж.

Крім того, сформовано логістику постачання пального на АЗС. Усі види палива в наявності в мережі заправних станцій.

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Зазначається, що екстрені служби, поліція та інші працюють у посиленому режимі, забезпечують правопорядок на місцях.

Ситуація під контролем

"Ситуація перебуває під особистим контролем Глави держави та премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко", - наголошується в повідомленні.

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Що передувало?

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.