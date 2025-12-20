УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12592 відвідувача онлайн
Новини Обстріли Одещини
2 576 8

Удар по мосту на Одещині: транспортне сполучення через Дністер частково відновлено

Удар по мосту на Одещині

Люди вже можуть пересуватися через Дністер легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками, транспортне сполучення частково відновлено.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Віктор Микита за результатами наради на Одещині з представниками місцевих громад, головами районів за участі очільника ОВА Олега Кіпера, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через р.Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ворожого удару по Одещині: загинуло вісім людей. ФОТОрепортаж

Що вже зроблено?

  • Зазначається, що вже відновлено сталу роботу фінансових установ. Банки працюють у штатному режимі, всі банкомати забезпечені готівкою.
  • Поштові відділення відновили роботу згідно з графіком, пенсія, інші виплати й кореспонденція доставляються в штатному режимі.
  • Продуктові магазини відновили постачання продукції та товарів. Усе необхідне для людей є на полицях торговельних мереж.
  • Крім того, сформовано логістику постачання пального на АЗС. Усі види палива в наявності в мережі заправних станцій.

Також читайте: Росія завдала удару по портовій інфраструктурі Одещини: семеро загиблих, ще 15 - поранені

Зазначається, що екстрені служби, поліція та інші працюють у посиленому режимі, забезпечують правопорядок на місцях.

Ситуація під контролем

"Ситуація перебуває під особистим контролем Глави держави та премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко", - наголошується в повідомленні.

Читайте також: Розбираємося з людьми, які відповідають за ППО Одещини, - Зеленський

Що передувало?

Нагадаємо, 18 грудня російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

Автор: 

обстріл (34871) Одеська область (4158)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 