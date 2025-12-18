Рашисти атакували авто на мосту в Одеській області: загинула жінка, її троє дітей поранені

В Одеському районі російські війська вдарили по цивільному автомобілю, в якому їхала мати з трьома дітьми. Жінка загинула, її діти — зазнали поранень. Рух трасою Одеса - Рені тимчасово зупинено.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Він зазначив, що росіяни поцілили ударним безпілотником в цивільний автомобіль, що рухався мостом. У машині в цей час перебувала жінка з трьома дітьми.

У результаті атаки матір зазнала тяжких травм і померла в кареті швидкої допомоги. Трьох її дітей доправили в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.

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Рух мостом перекрито

В ОВА також закликали водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля селища Маяки. Кіпер наголосив, що росіяни вже тричі атакували цю ділянку.

Кіпер також повідомив, що рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

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