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Новини Обстріли Одещини Атака дронів на авто
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Рашисти атакували авто на мосту в Одеській області: загинула жінка, її троє дітей поранені

авто

В Одеському районі російські війська вдарили по цивільному автомобілю, в якому їхала мати з трьома дітьми. Жінка загинула, її діти — зазнали поранень. Рух трасою Одеса - Рені тимчасово зупинено.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Він зазначив, що росіяни поцілили ударним безпілотником в цивільний автомобіль, що рухався мостом. У машині в цей час перебувала жінка з трьома дітьми.

У результаті атаки матір зазнала тяжких травм і померла в кареті швидкої допомоги. Трьох її дітей доправили в лікарню з тілесними ушкодженнями та гострою реакцією на стрес. Медики надають їм необхідну допомогу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Одещину: восьмеро постраждалих, є пошкодження (оновлено). ФОТОрепортаж

Рух мостом перекрито

В ОВА також закликали водіїв утриматися від руху у бік мосту в районі Дністровського лиману біля селища Маяки. Кіпер наголосив, що росіяни вже тричі атакували цю ділянку.

  • Кіпер також повідомив, що рух транспорту на трасі Одеса-Рені тимчасово зупинено в обох напрямках.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили дронами по об’єкту інфраструктури на Одещині: є руйнування. ФОТО

Автор: 

обстріл (34804) Одеська область (4153) Одеський район (674) війна в Україні (8647)
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Топ коментарі
+8
Яктам рудий уібан себе почуває? Досі вірить що ваван прагне миру...
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18.12.2025 18:54 Відповісти
+5
рудий тампон хоче грошей, тому пішов шляхом випродовування ху*ла...

Не більше, не менше
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18.12.2025 18:58 Відповісти
+3
иснуе !!!! они нас совсем не боятся , мы их по 5 раз в плен берем !!! это нормально ???(((
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18.12.2025 18:58 Відповісти

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