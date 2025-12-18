РУС
Обстрелы Одесчины
Рашисты атаковали автомобиль на мосту в Одесской области: погибла женщина, трое ее детей ранены

В Одесском районе российские войска обстреляли гражданский автомобиль, в котором ехала мать с тремя детьми. Женщина погибла, ее дети получили ранения. Движение по трассе Одесса - Рени временно остановлено.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

Он отметил, что россияне попали ударным беспилотником в гражданский автомобиль, который двигался по мосту. В машине в это время находилась женщина с тремя детьми.

Вследствие атаки мать получила тяжелые травмы и скончалась в карете скорой помощи. Трое ее детей были доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают им необходимую помощь.

Движение по мосту перекрыто

В ОВА также призвали водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле поселка Маяки. Кипер подчеркнул, что россияне уже трижды атаковали этот участок.

  • Кипер также сообщил, что движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях.

