Рашисты атаковали автомобиль на мосту в Одесской области: погибла женщина, трое ее детей ранены
В Одесском районе российские войска обстреляли гражданский автомобиль, в котором ехала мать с тремя детьми. Женщина погибла, ее дети получили ранения. Движение по трассе Одесса - Рени временно остановлено.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Он отметил, что россияне попали ударным беспилотником в гражданский автомобиль, который двигался по мосту. В машине в это время находилась женщина с тремя детьми.
Вследствие атаки мать получила тяжелые травмы и скончалась в карете скорой помощи. Трое ее детей были доставлены в больницу с телесными повреждениями и острой реакцией на стресс. Медики оказывают им необходимую помощь.
Движение по мосту перекрыто
В ОВА также призвали водителей воздержаться от движения в сторону моста в районе Днестровского лимана возле поселка Маяки. Кипер подчеркнул, что россияне уже трижды атаковали этот участок.
- Кипер также сообщил, что движение транспорта на трассе Одесса-Рени временно остановлено в обоих направлениях.
