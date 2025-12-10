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Рашисты нанесли удары дронами по объекту инфраструктуры на Одесщине: есть разрушения. ФОТО
В ночь на 10 декабря 2025 года враг в очередной раз массированно атаковал территорию Одесщины ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
Работали силы ПВО
Как отмечается, большинство вражеских целей воздушного поражения уничтожено нашими силами ПВО.
Есть попадания
Однако, по данным ОВА, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в одном из районов.
"Вследствие удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади. Пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Критическая инфраструктура работает в штатном режиме, добавили в ОВА.
Что предшествовало?
- Ранее Воздушные силы информировали, что РФ запустила ударные БПЛА по Украине.
- Рашисты ударили дронами по Черниговской области, там вспыхнул пожар.
- Враг обстрелял три района Днепропетровской области: погиб мужчина, есть раненые.
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