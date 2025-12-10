Рашисты нанесли удары дронами по объекту инфраструктуры на Одесщине: есть разрушения. ФОТО

В ночь на 10 декабря 2025 года враг в очередной раз массированно атаковал территорию Одесщины ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

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Работали силы ПВО

Как отмечается, большинство вражеских целей воздушного поражения уничтожено нашими силами ПВО.

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Есть попадания

Однако, по данным ОВА, зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в одном из районов.

"Вследствие удара произошло локальное разрушение с последующим возгоранием складского помещения на небольшой площади. Пожар оперативно ликвидирован. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Критическая инфраструктура работает в штатном режиме, добавили в ОВА.

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Что предшествовало?