Воздушные силы: РФ запустила ударные БПЛА по Украине в ночь на 9 декабря
Вечером во вторник, 9 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Куда движутся вражеские дроны
В 17:47 - сообщается о фиксации беспилотников в Сумской области: группа БПЛА следовала в направлении Лебедина.
В 18:43 - вражеские "Шахеды" движутся по направлениям:
- из Сумской области в направлении Полтавской области;
- Харьковщина: БПЛА в районе Краснокутска.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
- Ранее мы сообщали, что в течение дня 9 декабря российские войска совершили четыре десятка атак на Днепропетровскую область.
