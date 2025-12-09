РУС
Новости Атака беспилотников
Воздушные силы: РФ запустила ударные БПЛА по Украине в ночь на 9 декабря

атака беспилотников по Украине 9 декабря

Вечером во вторник, 9 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Куда движутся вражеские дроны

В 17:47 - сообщается о фиксации беспилотников в Сумской области: группа БПЛА следовала в направлении Лебедина.

В 18:43 - вражеские "Шахеды" движутся по направлениям: 

  • из Сумской области в направлении Полтавской области;
  • Харьковщина: БПЛА в районе Краснокутска.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

беспилотник (4616) обстрел (30822) атака (799) Шахед (1711)
