Воздушные силы: РФ запустила ударные БПЛА по Украине в ночь на 9 декабря

Вечером во вторник, 9 декабря, российские войска запустили ударные беспилотники для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Куда движутся вражеские дроны

В 17:47 - сообщается о фиксации беспилотников в Сумской области: группа БПЛА следовала в направлении Лебедина.

В 18:43 - вражеские "Шахеды" движутся по направлениям:

из Сумской области в направлении Полтавской области;

Харьковщина: БПЛА в районе Краснокутска.

